La ciudad de Neuquén está por tomar una decisión que va mucho más allá de un simple cartel de calle. La histórica Avenida Mosconi, hoy atravesada por una de las obras viales más grandes y transformadoras de los últimos años, podría cambiar de nombre y serán los propios vecinos quienes tendrán la última palabra.

Desde el lunes 1 y hasta el 30 de junio, cualquier persona mayor de 16 años con domicilio en Neuquén podrá ingresar a la página oficial del municipio y participar de una votación pública para definir cómo se llamará la nueva gran avenida de la capital.

La propuesta fue confirmada por la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad de Neuquén, Luciana De Giovanetti, durante una entrevista en “La mañana es de la primera”, que se emite por la AM550, donde explicó que el objetivo es lograr “la mayor de las participaciones”.

Una avenida que quiere representar a toda la ciudad

La discusión no es menor. La actual Mosconi dejó de ser hace tiempo una avenida más. Las obras en marcha cambiaron la circulación, modificaron barrios enteros y transformaron uno de los accesos más transitados de Neuquén.

Por eso, la Municipalidad decidió abrir una instancia participativa para que el nombre definitivo tenga relación con la historia, la geografía y la identidad provincial.

“Todos los nombres están ligados a la identidad de nuestra provincia”, explicó De Giovanetti.

Las opciones que aparecerán en la votación son:

Gran Avenida Confluencia

Avenida Neuquén

Avenida Las Bardas

Avenida Ingeniero Enrique

Mosconi

Avenida Limay

Avenida Pehuén

Avenida del Comahue

Avenida Federal

Avenida Patagónica

Avenida Confluencia

Además, el sistema permitirá escribir otro nombre distinto a los propuestos.

Cómo será la votación

El mecanismo será completamente digital y podrá realizarse en cualquier horario del día.

Según detalló la funcionaria, los vecinos deberán ingresar a la página oficial del municipio, donde encontrarán un acceso directo a la votación. Allí tendrán que cargar su número de DNI y el sistema habilitará el voto únicamente a personas mayores de 16 años con domicilio en Neuquén.

“Una vez que ingresaste el DNI te habilita para votar”, explicó.

La votación tendrá control y certificación posterior. El resultado final será enviado al Concejo Deliberante para validar oficialmente el nombre elegido.

“Se va a certificar el nombre más votado”, indicó De Giovanetti.

El nombre que gane quedará en la historia

La convocatoria empezó a generar debate incluso antes de abrirse. Hay quienes quieren conservar el nombre Mosconi, otros impulsan referencias al Comahue, al río Limay o a las bardas, mientras también aparecen propuestas vinculadas al crecimiento de Neuquén y al nuevo perfil de la ciudad.

La mayoría de los vecinos apuestan por "La gran avenida", según mensajes recibidos en "La mañana es de la primera".

La discusión toca algo sensible: cómo se representa una comunidad en tiempos donde muchas veces todo parece dividido.

En medio de peleas políticas permanentes y discusiones nacionales que parten a la sociedad, la ciudad buscará resolver una decisión importante con participación directa de los vecinos. Sin intermediarios y con una votación abierta.

El 30 de junio cerrará el proceso y recién entonces se conocerá cuál fue el nombre más elegido para una avenida que, guste o no, ya se convirtió en una de las postales más importantes del Neuquén que viene.

Una votación que quedará marcada en la ciudad

De Giovanetti explicó que la iniciativa surgió por decisión del intendente Mariano Gaido y remarcó que la intención es que el nuevo nombre tenga respaldo ciudadano.

“El intendente Mariano Gaido nos indicó llevar adelante un proceso participativo para que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan elegir”, señaló.

La funcionaria detalló que las diez opciones fueron propuestas por frentistas de la Gran Avenida y aclaró que también habrá lugar para nuevas sugerencias de los propios vecinos.

Un sistema simple y abierto para todos

Según explicó De Giovanetti, los vecinos deberán ingresar a la sección “Proceso participativo nombre de la Gran Avenida” dentro de la página oficial de la Municipalidad de Neuquén. Allí tendrán que colocar su número de DNI.

“Si se tiene más de 16 años y domicilio en Neuquén, el sistema permitirá emitir el voto”, indicó.

Además, aclaró que cada persona podrá votar una sola vez.

Qué pasará con el nombre ganador

Una vez finalizado el proceso, el nombre más elegido será enviado al Concejo Deliberante como proyecto de ordenanza para que quede oficializado.

“Diseñamos esta herramienta junto con la secretaría de Modernización para que sea amplia, accesible e integral”, afirmó la funcionaria.

De Giovanetti también confirmó que las calles colectoras conservarán sus nombres actuales, incluso cuando la avenida quede completamente transformada.

“Planas, Lastra, Félix San Martín y Perticone continuarán denominándose de la misma manera”, explicó.

La decisión busca evitar cambios en documentación pública o privada de los vecinos frentistas.

La obra ya empezó a cambiar la circulación en Neuquén

Mientras avanza la votación, la obra de la Gran Avenida continúa modificando uno de los sectores más transitados de la ciudad.

Ya quedó habilitada la circulación desde calle Leales hacia el puente carretero Neuquén-Cipolletti y también volvió a abrirse el paso en el cruce de Chaneton.

Actualmente, las máquinas trabajan entre Olascoaga y Chubut, entre Chubut y Bahía Blanca y entre Bahía Blanca y Linares. Además, desde Linares hasta Saturnino Torres y desde Tronador hasta Paimún se realizan las tareas finales para instalar cercos perimetrales.

El cierre de una obra que busca convertirse en símbolo

Para la Municipalidad, la elección del nombre aparece como la última etapa de una transformación urbana que ya cambió la forma de atravesar la ciudad.