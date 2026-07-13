Paritarias en Neuquén: el Gobierno inició la negociación con los gremios estatales

El Gobierno de Neuquén inició una nueva instancia de diálogo con los gremios que representan a los trabajadores estatales. Las reuniones corresponden a las paritarias del segundo semestre del año.

De esta manera, la gestión provincial da cumplimiento al compromiso asumido con las organizaciones sindicales al comienzo del proceso de negociación salarial.

Los encuentros se desarrollan en la Sala Laffitte de Casa de Gobierno encabezados por el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; los subsecretarios de Gobierno, Juan Grandi, y de Recursos Humanos, Juan González; y Natalia Puppio, directora superior de Relaciones Laborales; por el Ejecutivo.

En primer término, se llevó adelante la reunión con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), representados por su secretario general, Carlos Quintriqueo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán.

Por la tarde será el turno de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (UNAVP), y con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). En el caso del sector docente, el acuerdo paritario alcanzado oportunamente con ATEN, tiene vigencia anual.