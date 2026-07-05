Neuquén adelantó para mañana el receso invernal en Loncopué, Caviahue y El Huecú

Las direcciones de Educación Inicial, Primaria y Especial, Secundaria, Ruralidad, Superior, Jóvenes y Adultos, Formación Profesional, Artística, Domiciliaria y Hospitalaria, Intercultural Bilingüe y Educación Física, dispusieron, ad referéndum del Cuerpo Colegiado del CPE, extender en forma excepcional el receso funcional de invierno por tres semanas, a partir de este lunes 6 de julio hasta el 24 de julio de 2026, para todos sus establecimientos ubicados en las localidades de Loncopué, Caviahue y El Huecú.

Las disposiciones, general del CPE y particulares de cada nivel y modalidad del mismo organismo, se enmarca en la solicitud de Hidrocarburos del Neuquén S.A, de arbitrar los medios necesarios para restringir el consumo de gas en todos los edificios educativos y otras dependencias de las localidades mencionadas, en el marco de la situación generada por la baja presión y déficit de suministro de gas natural, producto de las bajas temperaturas registradas en esa zona de la Provincia.

De tal forma, la extensión excepcional del receso funcional de invierno a tres semanas, impactará en los establecimientos primarios N° 50, Nº 164, Nº 168, Nº 328; las escuelas infantiles Nº 2, Nº 92, el Nucleamiento N° 09 de Adultos; los CEF Nº 18, CEF N° 20, el CFP N° 8; el IFD Nº 10, la Escuela Especial Nº 12; los CPEM Nº 10, CPEM Nº 30, CPEM Nº 74”, y la Residencia Estudiantil Loncopué.

El pedido de HIDENESA hace eje además en la necesidad de garantizar fundamentalmente el abastecimiento domiciliario conforme al orden de prioridad establecido por normativa de ENARGAS y la Ley 24076.

El CPE recordó que, si bien el Calendario Escolar Situado 2026/2027, aprobado por Resolución N°1980/25 estableció el receso funcional para niveles y modalidades desde el 13 al 24 de julio, adelantar el inicio del receso invernal permite satisfacer la solicitud.





