Actividades deportivas y culturales para el receso invernal en Neuquén

Las familias neuquinas podrán disfrutar durante el receso invernal de una amplia agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas que se desarrollarán en distintas localidades de la provincia. La propuesta reunirá iniciativas destinadas a toda la comunidad, con opciones gratuitas y abiertas en las diferentes regiones del territorio.

La programación se desarrollará de manera articulada entre áreas del Gobierno provincial, municipios y comisiones de fomento, según informó la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, quien explicó que “queremos que las vacaciones sean una oportunidad para encontrarnos, disfrutar y garantizar que las familias de toda la provincia puedan acceder a diversas actividades recreativas, culturales y deportivas de calidad, independientemente del lugar donde vivan”. Además, señaló que “el trabajo articulado con municipios y organizaciones permite llegar a cada región con propuestas diversas, fortaleciendo los espacios comunitarios y generando oportunidades para compartir y disfrutar en familia”.

Cronograma de actividades deportivas

9 de julio: 14 a 14.30 Maratón Recreativa Cadetes de Policía, Neuquén capital.

11 y 12 de julio: 10 a 17 Futsal Infantil – Primera fecha, Plottier

11 de julio: 9 a 12, Clínica de Newcom, Las Lajas, 13 a 20: Torneo de Newcom, Las Lajas y 11 a 16: Concentración Araucanía 2026, Neuquén.

12 de julio; 10 a 15: Clínica Fly Cast, Plaza Huincul y 15 a 18, Intercambio de figuritas, Plottier.

13 de julio; 17 a 19: Escuela de FlyCast, Ciudad Deportiva.

14 al 17 de julio: 15 a 18: Campus de Invierno de Hockey, Ciudad Deportiva.

18 y 19 de julio: Torneo de Fútbol Iglesia Clínica Vida de Jesucristo, Neuquén y 10 a 17: Futsal Infantil – Segunda fecha, Plottier.

18 de julio: 15 a 18: Encuentro de Mini Hockey, Neuquén.

19 de julio: 8.30 a 21: Torneo Relámpago Fútbol 11, Aguada San Roque

20 al 24 de julio: 10 a 13: Colonia de Invierno, Primer turno en Rakizuam y 16 a 20: Colonia de Invierno, segundo turno en Rakizuam.

Inscripciones en la sede ubicada en la sede de Rakizuam, 1° de enero 6599-6699 del barrio Almafuerte de Neuquén capital.