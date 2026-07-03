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Deportes

Propuestas recreativas, deportivas y culturales para disfrutar durante las vacaciones en Neuquén

En distintas localidades de la provincia de Neuquén se organizaron actividades para disfrutar durante el receso escolar. La amplia agenda incluye espectáculos, talleres, cine, encuentros deportivos y espacios de participación para toda la familia.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 03 de julio de 2026 a las 07:34
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Actividades deportivas y culturales para el receso invernal en Neuquén

Las familias neuquinas podrán disfrutar durante el receso invernal de una amplia agenda de actividades deportivas, culturales y recreativas que se desarrollarán en distintas localidades de la provincia. La propuesta reunirá iniciativas destinadas a toda la comunidad, con opciones gratuitas y abiertas en las diferentes regiones del territorio.

La programación se desarrollará de manera articulada entre áreas del Gobierno provincial, municipios y comisiones de fomento, según informó la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, quien explicó que “queremos que las vacaciones sean una oportunidad para encontrarnos, disfrutar y garantizar que las familias de toda la provincia puedan acceder a diversas actividades recreativas, culturales y deportivas de calidad, independientemente del lugar donde vivan”. Además, señaló que “el trabajo articulado con municipios y organizaciones permite llegar a cada región con propuestas diversas, fortaleciendo los espacios comunitarios y generando oportunidades para compartir y disfrutar en familia”.

Cronograma de actividades deportivas

9 de julio: 14 a 14.30 Maratón Recreativa Cadetes de Policía, Neuquén capital.

11 y 12 de julio: 10 a 17 Futsal Infantil – Primera fecha, Plottier

11 de julio: 9 a 12, Clínica de Newcom, Las Lajas, 13 a 20: Torneo de Newcom, Las Lajas y 11 a 16: Concentración Araucanía 2026, Neuquén.

12 de julio; 10 a 15: Clínica Fly Cast, Plaza Huincul y 15 a 18, Intercambio de figuritas, Plottier.

13 de julio; 17 a 19: Escuela de FlyCast, Ciudad Deportiva.

14 al 17 de julio: 15 a 18: Campus de Invierno de Hockey, Ciudad Deportiva.

18 y 19 de julio: Torneo de Fútbol Iglesia Clínica Vida de Jesucristo, Neuquén y 10 a 17: Futsal Infantil – Segunda fecha, Plottier.

18 de julio: 15 a 18: Encuentro de Mini Hockey, Neuquén.

19 de julio: 8.30 a 21: Torneo Relámpago Fútbol 11, Aguada San Roque

20 al 24 de julio: 10 a 13: Colonia de Invierno, Primer turno en Rakizuam y 16 a 20: Colonia de Invierno, segundo turno en Rakizuam.

Inscripciones en la sede ubicada en la sede de Rakizuam, 1° de enero 6599-6699 del barrio Almafuerte de Neuquén capital.  

Actividades deportivas y culturales para el receso invernal en Neuquén

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