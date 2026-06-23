Chalecos antibalas, cascos y máscaras de gas: Neuquén reforzó a sus fuerzas de seguridad

Como parte de las políticas públicas orientadas a la seguridad ciudadana, en compromiso con la protección y fortalecimiento de las condiciones operativas de quienes cumplen diariamente con su labor de servicio, el gobernador Rolando Figueroa entregó 980 chalecos antibalas a la Policía del Neuquén -de los cuales 300 son para personal femenino- y otra indumentaria para el personal.

La inversión fue de más de $1.900 millones y contempla elementos de protección balística corporal, que involucran 980 chalecos femeninos y masculinos RB2, RB3 y RB4 de máxima protección; de protección balística táctica grupal siendo 15 escudos balísticos de alta densidad; de protección química siendo 100 máscaras de gas; 178 calzados táctico tipo bota media caña; 30 cascos de seguridad policial antibalas.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, explicó que se trata de la tercera entrega de material de protección para el personal policial y precisó que son más de 4.500 a lo largo de la gestión de Figueroa. “Eso demuestra la importancia que se le ha brindado a capacitar a la policía, profesionalizarla y, por sobre todas las cosas, a protegerla, porque debemos cuidar a quienes nos cuidan”, señaló.

Además, Nicolini afirmó que “es prioridad de esta gestión y una obligación también, darles los mejores elementos para que puedan realizar su tarea de la mejor forma. Por eso avanzamos en estos chalecos antibalas de última generación, cascos y escudos balísticos, máscaras antigases y móviles blindados”. En este último punto, aseveró que “por primera vez en la historia hemos podido incorporar móviles con esas características”.

También destacó que están finalizando las capacitaciones “para poder sacar a la calle el personal que va a utilizar los dispositivos menos letales como Taser y Byrna, que también ayudan a la seguridad y a realizar mejor la tarea policial”.

Por su parte, el jefe de la Policía del Neuquén, Tomás Díaz Pérez expresó que “en la construcción histórica de nuestra policía, hace 30 años esto no pasaba”. Describió que “hace 30 años no había chalecos y cuando llegaron, era el ‘chaleco caliente’. En la guardia eran cinco chalecos para 20 hombres y mujeres y, según el momento, se usaban. Hoy, en cambio, cada uno tiene su chaleco personal”.

De la actividad también participaron el intendente de Neuquén, Mariano Gaido; el secretario de Seguridad, Pablo Conforte; y el subjefe de la Policía, Walter San Martín.





