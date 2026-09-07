En el mes aniversario de Neuquén capital, una multitud de vecinos se sumó a una nueva jornada de adopción responsable impulsada por la Municipalidad en Parque Norte, donde decenas de animales encontraron un nuevo hogar y se brindaron servicios gratuitos de salud pública.

“Fue una jornada súper exitosa que se llevó a cabo con todo el personal de Bienestar Animal municipal”, valoró la secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti.

Más de 40 animales consiguieron familia

La actividad se desarrolló este sábado a partir de las 15 en el quincho municipal, en un encuentro familiar que combinó el cuidado del bienestar animal, la participación de emprendedores locales e historias de integración que transformaron la tarde capitalina.

Durante el encuentro se registraron 44 adopciones efectivas, un resultado que superó las expectativas del equipo de trabajo y consolida las políticas públicas destinadas a la tenencia responsable en la capital.

“Se dieron en adopción dos gatitos, y 42 perros y perras en adopción”, precisó De Giovanetti al repasar las cifras alcanzadas en la tarde de este sábado. “Algo muy importante, se dieron en adopción tres adultos, tres perros adultos que ya lograron conseguir una familia”, destacó la funcionaria municipal entre los momentos más significativos de la convocatoria.

A la par de los procesos de adopción, el personal de la subsecretaría de Bienestar Animal desplegó un operativo preventivo de salud para los animales que asistieron junto a sus dueños. Se aplicaron dosis de vacuna antirrábica y se entregaron antiparasitarios sin costo, garantizando el acceso universal a la medicina preventiva en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.

Dentro del predio del quincho se montó un paseo con un grupo de feriantes temáticos que ofrecieron productos elaborados regionalmente para el cuidado, la alimentación y el paseo de los animales.

“Una tarde de muchísima concurrencia en familia con sus animales y quienes no tienen o querían incorporar uno nuevo a la familia se acercaron”, puntualizó De Giovanetti.

El trabajo articulado en Parque Norte reafirma la continuidad de un plan integral que busca controlar la población animal, fortalecer la vacunación masiva y afianzar el vínculo afectivo y responsable entre los vecinos y sus acompañantes de cuatro patas.