Neuquén aporta $135 millones para la preservación y recuperación de bosques nativos

Neuquén, a través de la autoridad local de aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, inició formalmente el proceso de financiamiento de los proyectos correspondientes a la Convocatoria 2024.

La iniciativa forma parte de los lineamientos establecidos por la Ley Nacional 26.331 y la Ley Provincial 2.780 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, normas que promueven la protección, conservación y uso sustentable de estos ecosistemas estratégicos para la Provincia.

Para esta etapa se dispuso un fondo total de $135 millones, que será distribuido entre los proyectos que actualmente se encuentran en etapa activa de ejecución. De esta manera, se busca garantizar la continuidad y el fortalecimiento de las tareas que se desarrollan en territorio para la preservación y recuperación de los bosques nativos.

El objetivo principal de esta política pública es promover y consolidar acciones de recuperación y restauración ambiental en distintas áreas boscosas de la Provincia, favoreciendo la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Con este impulso financiero, se busca generar un impacto positivo y duradero en la biodiversidad y los ecosistemas de los diferentes departamentos de la provincia de Neuquén, reafirmando el compromiso gubernamental con la sustentabilidad ambiental.



