El Gobierno nacional resolvió declarar la Emergencia Ígnea en las provincias patagónicas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en respuesta a los incendios que avanzan en la región y al pedido formal de los gobernadores. La decisión se tomó este jueves en la mesa política de la Casa Rosada y busca acelerar el envío de recursos para combatir el fuego.

La medida apunta a reforzar la asistencia inmediata en las zonas más afectadas, con especial foco en Chubut, donde los incendios se intensificaron en las últimas semanas y generaron daños ambientales y materiales de gran magnitud. Desde el Ejecutivo reconocen que la situación obligó a acortar los plazos que originalmente se manejaban para tratar el tema en el Congreso.

En un primer momento, el Gobierno evaluaba impulsar la emergencia a través de un proyecto de ley durante las sesiones extraordinarias. Sin embargo, la definición de avanzar con un DNU permitirá activar más rápido los mecanismos administrativos para el envío de fondos, equipamiento y apoyo logístico a las provincias.

El presidente Javier Milei se refirió al tema y habló del envío de recursos para hacer frente a la emergencia, en un contexto de fuerte presión por parte de las provincias patagónicas, que reclaman mayor presencia del Estado nacional frente al avance del fuego.

Si bien el decreto deberá ser ratificado posteriormente por el Congreso, en Casa Rosada destacan que la prioridad es dar una respuesta urgente ante una crisis que sigue en desarrollo y que mantiene en alerta a toda la región.