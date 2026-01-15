Este viernes, a las 9, la comunidad de Villa Pehuenia Moquehue se reunirá para realizar un raleo de pinos exóticos, con el objetivo de proteger el bosque nativo y asegurar el equilibrio ecológico de la Aldea de Montaña. La actividad, que tendrá como punto de encuentro el Paseo de Artesanías, forma parte de la celebración del 37° aniversario de la Fiesta Provincial del Lago y las Araucarias.

María Laura Gómez, subsecretaria de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Moquehue, explicó en una entrevista con Verano de Primera por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, que esta es solo una de las actividades pautadas dentro del plan anual para el control de especies exóticas.

“La idea es hacer un raleo de especies exóticas una vez por mes, trabajando junto a los vecinos y todos aquellos que se sumen a la actividad. Esto es esencial para reducir el impacto de especies invasoras que llevan más de 60 años en la región sin un control adecuado”, comentó.

Según la funcionaria, las especies exóticas como el pino murrayana y la retama son altamente inflamables, lo que representa un riesgo constante de incendios forestales.

"Estas especies alteran la biodiversidad, modifican los ciclos ecológicos y aumentan el estrés hídrico de los sectores. Necesitamos actuar de manera concreta para evitar que estas plantas se propaguen, y el raleo es una de las mejores formas de controlarlas", agregó.

Además, la acción busca crear conciencia entre los vecinos sobre la importancia de un manejo adecuado de estas especies en sus propios patios y jardines.

Gómez también destacó que esta jornada de raleo es una forma de involucrar a toda la comunidad en la prevención de incendios y en el cuidado del entorno natural. “La prevención de incendios debemos hacerla entre todos y todas. Más del 90% de los incendios en Patagonia son provocados por actividades humanas. Si tomamos conciencia y actuamos ahora, podemos evitar catástrofes", concluyó.

“Es una gran inversión para la posteridad, para dejarles a las generaciones que vienen un bosque como hoy lo vivimos nosotros y como hoy lo disfrutamos nosotros”, destacó.

Además, resaltó la importancia de la reforestación con especies nativas, plantas autóctonas para contribuir a la restauración de los bosques de la región.