La política implementada por el municipio de Neuquén para erradicar la actividad de los limpiavidrios en las calles no se limita a los controles ni a la aplicación de la ordenanza que la prohíbe. El eje central del programa apunta a brindar oportunidades de capacitación y acompañamiento laboral a quienes encontraban en esa actividad su único sustento económico.

Así lo explicó la concejal Victoria Fernández, quien remarcó que la decisión adoptada hace dos meses contempló desde el inicio una alternativa para las personas que realizaban esa tarea en condiciones de vulnerabilidad.

"La mayoría manifestaba que no contaba con herramientas para insertarse laboralmente o acceder a otro trabajo. Por eso el municipio decidió avanzar con programas de capacitación", señaló en declaraciones al programa Entretiempo por AM550.

Fernández explicó que la prohibición respondió a una problemática que había crecido en distintos puntos de la ciudad y que generaba conflictos con vecinos y comerciantes, además del riesgo permanente para quienes caminaban entre vehículos en avenidas de intenso tránsito.

Sin embargo, sostuvo que el abordaje no fue únicamente sancionatorio. "Cuando tomamos esta decisión contemplamos la situación de muchas personas que estaban en condiciones de vulnerabilidad. El objetivo fue contenerlas, acompañarlas y brindarles herramientas para acceder a un empleo formal."

Un programa pensado para generar oportunidades

La concejal explicó que el municipio aprovechó una estructura de capacitaciones que ya funcionaba a través de la Secretaría de Empleo y la orientó específicamente hacia quienes habían dejado la actividad de limpiavidrios.

Los cursos incluyeron oficios como construcción en seco y soldadura, entre otros, adaptando incluso la modalidad de dictado para responder a las distintas realidades sociales de los participantes. Según indicó, el proceso no terminó con la capacitación. "Quienes finalizaron los cursos continúan siendo acompañados por la Secretaría de Empleo para lograr su vinculación con empresas del sector privado", explicó.

Ese acompañamiento busca que la formación recibida se transforme en una verdadera oportunidad de inserción laboral y no quede solamente en una instancia educativa.

Un trabajo conjunto entre Municipio y Provincia

Fernández también señaló que el programa contempló distintas situaciones. Explicó que las capacitaciones estuvieron destinadas a personas radicadas en Neuquén, mientras que quienes provenían de otras provincias fueron abordados mediante programas del Gobierno provincial para facilitar su regreso a sus lugares de origen. "La ciudad de Neuquén hoy es un polo de atracción por la situación económica del país. Muchas personas llegan buscando oportunidades y terminan desarrollando estas actividades por falta de herramientas", afirmó.

En ese sentido, destacó que la estrategia fue coordinada entre el intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa, con intervención de distintas áreas sociales y laborales.

La concejal sostuvo que la capacitación y los controles son dos componentes inseparables de la política pública.

Mientras continúan los operativos para impedir que la actividad vuelva a instalarse en las esquinas, el municipio mantiene abiertos los programas de formación laboral para quienes necesiten una alternativa de empleo.

"Estamos convencidos de que estas herramientas de contención y reinserción laboral tienen que seguir. Son necesarias para que las personas puedan acceder al mercado formal de trabajo", aseguró.

La entrevista a la concejal Victoria Fernández