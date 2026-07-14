Neuquén avanza con capacitaciones para limpiavidrios: de 120 relevados, sólo algunos terminaron el proceso

La Municipalidad de Neuquén continúa con el programa de capacitaciones y acompañamiento laboral destinado a limpiavidrios en distintos puntos de la ciudad, luego de la aprobación de una ordenanza que prohibió esta actividad en la vía pública.

Según los datos relevados por el municipio, de las 120 personas identificadas que se dedicaban a limpiar vidrios en las calles de la capital neuquina, un grupo reducido continuó con las instancias de formación impulsadas como alternativa laboral. El resto abandonó el proceso de capacitación.

La iniciativa busca brindar herramientas para facilitar la incorporación a otros ámbitos de trabajo y forma parte de las políticas implementadas tras la sanción de la normativa municipal. Desde el Concejo Deliberante destacaron que el objetivo es avanzar en soluciones que combinen ordenamiento del espacio público con acompañamiento social.

La concejal del MPN Victoria Fernández informó que 32 personas habían iniciado las capacitaciones y que 13 lograron completarlas. “Intentamos dar herramientas sin obligar a nadie. Estamos hablando de personas con consumos problemáticos, situaciones de salud mental y otras circunstancias. No es tan sencillo, pero logramos que algunos pudieran reinsertarse”, señaló en diálogo con La Red.

Además, desde el ámbito legislativo indicaron que la venta ambulante también está incluida dentro de la ordenanza y que se analizan nuevas herramientas para regular estas actividades en la vía pública. El objetivo oficial es continuar con políticas de capacitación e inclusión laboral mientras avanzan las medidas de control.