Con una inversión de $1.300 millones, avanza en Senillosa una obra para desarrollar la atención en salud mental

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, junto con el coordinador general del Ministerio, Gonzalo Peralta, recorrieron la obra del nuevo Centro de Día de Senillosa para constatar el avance de los trabajos.



Durante la visita, de la que también participó personal de la empresa contratista, la ministra destacó que la obra ya alcanza un 20% de ejecución: “Hace apenas dos meses, junto al Gobernador, veíamos cómo esta obra empezaba a dar sus primeros pasos. Hoy ya tenemos las columnas completas y estamos levantando mampostería”, expresó.



Además, Bertoldi remarcó que “esta es una obra más que demuestra que un Estado eficiente y ordenado logra estos objetivos, fortaleciendo nuestro sistema de salud pública”.



Para el nuevo Centro de Día, la Provincia invertirá más de $1.324 millones y permitirá ampliar la infraestructura sanitaria de la localidad, brindando un espacio adecuado para la atención y el acompañamiento de personas que requieren cuidados específicos.



Los Centros de Día forman parte de una política integral orientada a brindar respuestas sociosanitarias a personas con padecimientos de salud mental, incluyendo consumos problemáticos, que se encuentran en tratamiento ambulatorio o en condiciones de externación de instituciones monovalentes, y que no cuentan con acceso a una vivienda adecuada.



Sobre la obra

El edificio se construye en la localidad de Senillosa, junto al predio del Hospital Adolfo del Valle, entre las calles Neuquén y Bernardino Rivadavia.



La propuesta arquitectónica contempla una superficie total de 501 metros cuadrados. El edificio incluirá cuatro aulas destinadas a talleres, dos consultorios, una cocina con espacio para actividades formativas, y un sector destinado a huerta.



El acceso principal cumple un rol clave como articulador de los distintos espacios, facilitando la circulación y la integración de las áreas funcionales.



El diseño incorpora núcleos organizativos que concentran servicios como sanitarios, sala de máquinas, depósitos y cocina. Esta disposición permite optimizar el funcionamiento general del edificio y brindar mayor flexibilidad a los espacios destinados a las actividades principales.



En cuanto a sus características constructivas, el edificio contará con sistema de losa radiante, aire acondicionado y carpinterías de PVC, lo que contribuirá a mejorar las condiciones de confort térmico y eficiencia energética.

