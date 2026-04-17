Un vínculo que se consolida

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, mantuvo un encuentro clave con el CEO regional de Huawei, Binbing Xiao, para avanzar en los acuerdos iniciados durante la reciente gira oficial por Asia.

La reunión se realizó en la ciudad de Buenos Aires y permitió profundizar líneas de trabajo que abarcan desarrollo tecnológico, innovación, energías sustentables y cooperación educativa.

El Parque Solar, en el centro de la escena

Uno de los ejes principales fue el desarrollo del Parque Solar proyectado para la capital neuquina. La iniciativa apunta a convertirse en el más grande de la Patagonia, con una potencia instalada de 50 megavatios.

Según se analizó durante el encuentro, la incorporación de tecnología de última generación permitiría optimizar el funcionamiento de la planta y reducir más del 50% los costos de operación y mantenimiento en comparación con sistemas tradicionales.

El proyecto no solo busca ampliar la capacidad energética, sino también acompañar el crecimiento urbano y productivo de la ciudad, en articulación con el Parque Industrial y otras áreas estratégicas.

Tecnología e innovación para una ciudad en expansión

Además del desarrollo energético, se avanzó en iniciativas vinculadas a la innovación tecnológica para Neuquén. La intención es incorporar herramientas que permitan modernizar servicios, mejorar la gestión y acompañar el crecimiento sostenido de la capital.

Estos acuerdos se inscriben en una estrategia más amplia que busca posicionar a la ciudad en un esquema de desarrollo con fuerte componente tecnológico.

Formación y oportunidades para el talento local

Otro de los puntos abordados fue la cooperación educativa. Se analizaron convenios con la Universidad Nacional del Comahue y otras instituciones para impulsar la formación en ciencia y tecnología.

Entre las posibilidades en estudio, se encuentra el acceso a instancias de capacitación en centros de formación de Huawei, donde miles de estudiantes y profesionales se especializan en innovación y desarrollo.

La propuesta apunta a generar nuevas oportunidades para estudiantes, técnicos y profesionales de la región, con foco en la capacitación y el intercambio de conocimiento.

Un paso más en una agenda de desarrollo

El encuentro permitió avanzar en acuerdos concretos que conectan inversión, conocimiento y planificación. La articulación con una de las principales empresas tecnológicas del mundo refuerza una agenda que combina crecimiento, infraestructura y nuevas herramientas para la ciudad.

Con proyectos en marcha y nuevas líneas de trabajo abiertas, Neuquén consolida un proceso que busca ampliar su capacidad productiva y tecnológica en los próximos años.