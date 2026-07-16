Neuquén avanza en la repavimentación de calles adoquinadas para mejorar la circulación

En el marco del Plan Orgullo Neuquino para repavimentar 500 cuadras de la ciudad, la Municipalidad de Neuquén avanza en los trabajos de repavimentación de calles adoquinadas para mejorar la circulación en la zona oeste. Así lo anunció el subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega en diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550.

“El pavimento articulado por adoquines se hizo cuando Neuquén era más chico. Esas calles, si bien algunas están bien mantenidas y no sufrieron roturas, con el tiempo empiezan a generar bacheos. Ya no se puede hacer el adoquinado porque trabaja todo en conjunto, entonces queda algo difícil de transitar”, explicó el funcionario en primer lugar.

En ese sentido detalló: “Por eso es que se hacen las repavimentaciones. Se genera un bacheo, se coloca una malla especial y se hace el pavimento asfáltico sobre esos adoquines, es decir que no se saca todo, sino que queda abajo del nuevo pavimento”.

Además, Vega comentó: “Las calles que se mantienen y tienen un buen transitar quedarán, pero en las de tramo urbano se hará este repavimentado. Este plan contempla la repavimentación de calles que son muy importantes, hablamos de obras que mejoran la circulación vial”.

El funcionario municipal comentó por otro lado que se trabaja en la zona de Ruca Che sobre una serie de calles y también en las que están en el barrio Limay; se trabajará además en los sectores de 15 de Agosto y Belgrano.

“Queremos no afectar varios sectores en simultáneo para tener en marcha dentro de lo que se puede la circulación vehicular”, manifestó Pablo Vega en AM550.

Finalmente, el subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos destacó que todos los trabajos se hacen con empresas neuquinas, mano de obra local y fondos municipales.

El plan de pavimentación y repavimentación también prioriza la recuperación integral de las principales arterias y troncales de conectividad rápida.

Tras haber intervenido sectores clave como Independencia, Borlenghi, Belgrano y San Martín durante el año pasado, la planificación de la Secretaría de Infraestructura prevé avanzar sobre las calles Alderete, Islas Malvinas y la Avenida Argentina, específicamente en el tramo comprendido desde calle Riavitz hasta Leloir.

Con el objetivo de aminorar los inconvenientes, se implementó un sistema de aviso previo a los vecinos frentistas para detallar los plazos de obra y coordinar las restricciones temporales de estacionamiento. En el caso de las troncales más transitadas de la ciudad, los trabajos se programan en horarios nocturnos especiales o durante los fines de semana.

La entrevista completa