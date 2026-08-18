El ciclo secundario educativo de Neuquén tendrá 13 orientaciones vocacionales en los CPEM de toda la provincia. Dio detalles al respecto en AM550 el director provincial de Educación Secundaria, Christian Widmann.

“Desde marzo ya tenemos orientaciones nuevas, lo que hay ahora es la orientación definitiva del diseño curricular que empezó a construirse en 2016 y que desde el 2022 se viene implementando año tras año, hasta que en 2027 empezamos con la totalidad de los años de secundaria”, explicó el funcionario en primer lugar.

En ese sentido detalló: “Entonces el ciclo orientado en quinto año se implementó por primera vez en las 13 orientaciones que tenemos en Neuquén”.

Afirmó en AM550 que “cada escuela tiene ciertas orientaciones, entonces vos tenes un ciclo básico y luego elegis la orientación disponible en el CPEM donde estés, en los nuestros suele haber entre dos y cuatro”.

Algunas de las orientaciones son Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales, Matemática e Informática, Lengua y Literatura, Economía y Administración, Educación Física y la más novedosa es Arte.

“Tenemos en Neuquén un Instituto de Formación Docente donde funciona la actual Escuela de Enfermería que forma enfermeros de título superior”, comentó Widmann.

Sostuvo además que “las pasantías están como parte de la oferta del sistema educativo y depende de la orientación en la que estén, pero el objetivo es que el chico salga de la secundaria pensando en que siga estudiando”.

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