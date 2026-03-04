El nivel medio se puso en marcha en toda la provincia

Desde este lunes, más de 95 mil estudiantes secundarios retomaron las clases en Neuquén y el ciclo lectivo 2026 quedó prácticamente en funcionamiento total en las escuelas con período marzo-diciembre. La semana pasada habían iniciado las actividades más de 100 mil alumnos de nivel primario y modalidad especial, y este miércoles será el turno del nivel inicial.

En cada establecimiento, los actos de apertura se desarrollan según el Calendario Escolar Situado (CES) 2026/2027, con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y del Consejo Provincial de Educación en distintos puntos del territorio.

Cómo se distribuye la matrícula en el nivel secundario

Según los registros oficiales, más de 40 mil adolescentes cursan en Centros Provinciales de Enseñanza Media (CPEM); más de 22 mil lo hacen en Escuelas Provinciales de Enseñanza Técnica (EPET); y alrededor de 10 mil asisten a secundarias para adultos.

A ese universo se sumarán esta semana cerca de 22 mil niñas y niños de jardines de infantes y escuelas infantiles, lo que completa el esquema de todos los niveles obligatorios en funcionamiento.

Infraestructura y nuevas aulas en marcha

El crecimiento de la matrícula se acompaña con obras nuevas terminadas y otras en ejecución que superan los 85 mil metros cuadrados construidos en distintos puntos de la provincia. Las intervenciones incluyen ampliaciones, mantenimiento y nuevos edificios escolares.

El objetivo es responder a la demanda de vacantes y consolidar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas durante todo el año.

Más cargos docentes y respaldo a las trayectorias

Junto con las obras, el sistema suma cargos y horas docentes para garantizar la implementación del Diseño Curricular en cada institución. A la vez, continúa la asistencia a través del programa de Becas Gregorio Álvarez, destinado a acompañar a estudiantes para que puedan sostener y completar sus trayectorias educativas.

Con todos los niveles en marcha y un calendario ya en ejecución en cada escuela, el ciclo lectivo 2026 avanza con previsibilidad y con el esquema completo de alumnos en las aulas en todo el territorio neuquino.