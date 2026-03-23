El fin de semana largo dejó un balance positivo para el turismo en la provincia del Neuquén, con movimiento sostenido en distintas regiones, una agenda cargada de eventos y niveles de ocupación que rondaron el 50%, según datos oficiales.

El subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano, destacó en declaraciones al programa La primera mañana por AM550 que la clave estuvo en la diversidad de propuestas y en el crecimiento del turismo de cercanía. “Un movimiento importante en cuanto a eventos y actividades en cada rincón de la provincia, sobre todo fortaleciendo este tipo de propuestas como promotor del turismo”, señaló.

Eventos y vendimia, motores del movimiento

Durante el fin de semana se desarrollaron múltiples actividades que dinamizaron el flujo de visitantes. Desde propuestas gastronómicas como el evento de mujeres asadoras en Rincón de los Sauces, hasta iniciativas vinculadas al circuito agroproductivo en Centenario y la vendimia neuquina.

“El movimiento del vino en estas fechas es increíble. Hay que seguir trabajando con los emprendedores para promover cada una de estas actividades”, remarcó Sciacchitano.

Las celebraciones vinculadas a la vendimia tuvieron presencia en distintas bodegas y localidades, consolidando al enoturismo como uno de los ejes en crecimiento dentro de la oferta provincial.

Expectativa por Semana Santa

En cuanto a la ocupación, el funcionario explicó que se trató de un fin de semana “particular”, por su cercanía con Semana Santa, uno de los períodos más fuertes del calendario turístico. “Hoy los niveles de ocupación están rondando el 50% en toda la provincia. Veníamos de reservas previas entre el 35% y el 45%, que se fueron incrementando con la demanda espontánea”, detalló.

En esa línea, anticipó que el próximo fin de semana largo tendrá un piso alto de reservas: “Para Semana Santa ya hay entre un 45% y un 50% de ocupación confirmada, y seguramente va a seguir creciendo”.

Cambios en el comportamiento del turista

Sciacchitano subrayó además una tendencia que se consolida: la decisión de viajar a último momento. “La gente define sobre el instante, toma el vehículo y decide dónde ir. Eso tiene que ver con el fuerte crecimiento del turismo de cercanía”, explicó.

De hecho, según el análisis oficial de la temporada, el turismo interno dentro de la provincia se posicionó como el segundo mercado emisor, solo por detrás de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Menor gasto y estadías más cortas

En un contexto económico complejo, también se registraron cambios en el nivel de consumo. “El gasto promedio por turista por día disminuyó levemente, pero también lo hizo la estadía, que hoy está entre tres y cuatro días”, indicó el funcionario.

No obstante, destacó que este esquema refuerza el modelo de microescapadas: viajes más cortos pero más frecuentes, que sostienen la actividad durante todo el año.

En total, la temporada de verano dejó un movimiento económico cercano a los 200 millones de pesos en toda la provincia.

Junín de los Andes, eje de Semana Santa

De cara al próximo feriado, uno de los destinos que se prepara con una agenda intensa es Junín de los Andes, con propuestas vinculadas al turismo religioso. “El calendario es muy interesante, con actividades como el Vía Crucis y la peregrinación nocturna. Además, este año se cumplen diez años de esta última, que convoca a cientos de personas”, explicó Sciacchitano.

También destacó el desarrollo del “camino de la fe”, una ruta temática de casi 800 kilómetros que unirá distintos puntos religiosos de la provincia, y la realización del Encuentro Nacional de Turismo Religioso, previsto del 7 al 10 de mayo.

Con este escenario, Neuquén continúa consolidándose como un destino activo durante todo el año, apalancado en eventos, escapadas cortas y una oferta turística cada vez más diversa.