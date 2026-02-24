A medida que el año 2026 avanza y las actividades escolares comienzan, planificar los días de descanso se vuelve fundamental para organizar viajes y momentos en familia. Tras el reciente puente turístico de Carnaval en febrero, muchos se preguntan cuándo llegará el próximo fin de semana largo.

El calendario oficial de feriados para 2026 indica que marzo será el segundo mes con un fin de semana extendido de cuatro días. El Gobierno ha establecido tres días no laborables adicionales que se suman a los fines de semana, generando fines de semana “XL”, con una duración total de cuatro días cada uno.

Estos días no laborables adicionales corresponden al lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. A partir de estas fechas, se conforman tres períodos ideales para descansar o viajar en el país.

Próximos fines de semana largos de cuatro días en 2026

Del sábado 21 al martes 24 de marzo se extenderá el primer fin de semana largo “XL” tras Carnaval, una excelente oportunidad para escapadas y turismo interno.

En abril, la Semana Santa y el Día de la Virgen generan otro fin de semana largo de cuatro días, concentrando conmemoraciones importantes que permitirán un descanso prolongado.

Finalmente, en diciembre, el lunes 7 se suma al fin de semana para completar el último fin de semana largo del año, permitiendo cerrar el 2026 con un período de descanso extendido.

Además, el calendario contempla otros siete fines de semana de tres días, gracias a feriados que pueden trasladarse, ampliando así las oportunidades para disfrutar de días libres durante el año.