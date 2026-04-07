En el marco del Mes del Animal, la Municipalidad de Neuquén preparó un calendario completo de actividades que se desarrollarán durante todo abril, con el objetivo de promover el cuidado responsable, la convivencia armónica y el bienestar de los animales. Las propuestas incluyen caminatas, jornadas de vacunación, adiestramiento, castraciones y ferias de adopción.

Luciana De Giovanetti, secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, explicó que los primeros días del mes comenzarán con jornadas especiales de vacunación antirrábica y desparasitación en los quirófanos móviles que recorren distintos barrios: “En este momento, los quirófanos están en barrio Bardas Soleadas, Unión de Mayo, Valentina Sur Urbana y Parque Industrial”, detalló.

Entre las actividades destacadas, el sábado 11 se realizará una caminata recreativa en el balneario Valentina Brun de Duclot, donde los vecinos podrán participar junto a sus mascotas. La jornada incluirá vacunación, desparasitación, chequeo y consejos para fomentar la convivencia responsable entre cuidadores y animales en espacios públicos.

El calendario continuará con jornadas de vacunación y adiestramiento, así como eventos especiales de castración y ferias de adopción:

Actividades del Mes del Animal en Neuquén:

Sábado 11 de abril – Caminata recreativa en balneario Valentina Brun de Duclot: Incluye vacunación, desparasitación y promoción de la convivencia responsable.

en balneario Valentina Brun de Duclot: Incluye vacunación, desparasitación y promoción de la convivencia responsable. Martes 14 de abril – Jornada de vacunación especial en los quirófanos móviles.

especial en los quirófanos móviles. Viernes 17 de abril – Adiestramiento y cuidado responsable en Parque Lineal Las Bardas a partir de las 16.

y cuidado responsable en Parque Lineal Las Bardas a partir de las 16. Sábado 18 de abril – Castración de gatos en Bienestar Animal, Parque Industrial: se otorgarán 90 turnos para castrar 90 gatos y gatas.

de gatos en Bienestar Animal, Parque Industrial: se otorgarán 90 turnos para castrar 90 gatos y gatas. Sábado 25 de abril – Feria Animalada en el Hotel Hilton : Jornada de adopción de animales con vacunación y desparasitación, de 16.30 a 19.30.

: Jornada de adopción de animales con vacunación y desparasitación, de 16.30 a 19.30. Miércoles 29 de abril – Taller de Primeros Auxilios y RCP para animales en el Auditorio del primer subsuelo de la Municipalidad, desde las 16.30.

De Giovanetti destacó que estas iniciativas buscan acercar a la comunidad a prácticas de cuidado responsable, promover la tenencia responsable de mascotas y fortalecer la relación entre humanos y animales en la ciudad.

“Es un mes para aprender, participar y disfrutar junto a nuestros animales, fomentando su bienestar y la responsabilidad de quienes los cuidan”, concluyó la secretaria.