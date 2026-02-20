Una de las principales prepagas del país concretó una nueva apuesta en innovación en salud, al ampliar su ecosistema de servicios con una propuesta de salud veterinaria para perros y gatos, en respuesta a los cambios demográficos y sociales que posicionan a las mascotas como parte central de la familia.

En el país, 8 de cada 10 hogares argentinos tienen de mascota a perros o gatos. Y hay cada vez hay más productos y servicios orientados a este segmento.

El lanzamiento comercial será próximamente con una primera etapa para socios y nuevos socios de OMINT.

Hasta el momento, existían diversas opciones de obras sociales y seguros para mascotas (perros y gatos) que funcionan mediante cuotas mensuales. Ofrecen coberturas desde urgencias hasta atención integral, consultas, vacunación y cirugías. Entre las principales empresas se incluyen Medipet, OSPAN, Avsim, Total Pet, Iké, Sosmask y Companion.

El costo de las cuotas van de $ 41.250 por una mascota a $144 mil para cinco.

La alternativa son los seguros que les cubren la atención, y arrancan desde los $ 8 mil mensuales. El plan 1 cobra $ 8 mil mensuales para $ 2.140.000 de cobertura por daños y lesiones.

Los planes suelen cubrir gastos veterinarios por accidentes o enfermedades, consultas veterinarias, urgencias, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, gastos por internación, tratamientos, estudios y hasta daños causados por el animal a terceros.

Omint Mascotas se lanza en un contexto de profundos cambios demográficos y culturales en la Argentina, marcado por una baja sostenida en la natalidad y un crecimiento de los hogares que consideran a las mascotas como miembros fundamentales de la familia.