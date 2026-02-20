¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 20 de Febrero, Neuquén, Argentina
Servicio de salud

Una prepaga salió a promocionar que incluye a las mascotas en las coberturas

Los planes de salud veterinaria se suman a las diversas opciones de obras sociales y seguros para perros y gatos que funcionan mediante cuotas mensuales.
 

Por Redacción

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 10:21
En muchos hogares consideran a las mascotas como miembros fundamentales de la familia.

Una de las principales prepagas del país concretó una nueva apuesta en innovación en salud, al ampliar su ecosistema de servicios con una propuesta de salud veterinaria para perros y gatos, en respuesta a los cambios demográficos y sociales que posicionan a las mascotas como parte central de la familia.

En el país, 8 de cada 10 hogares argentinos tienen de mascota a perros o gatos. Y hay cada vez hay más productos y servicios orientados a este segmento. 

El lanzamiento comercial será próximamente con una primera etapa para socios y nuevos socios de OMINT.

Hasta el momento, existían diversas opciones de obras sociales y seguros para mascotas (perros y gatos) que funcionan mediante cuotas mensuales. Ofrecen coberturas desde urgencias hasta atención integral, consultas, vacunación y cirugías. Entre las principales empresas se incluyen Medipet, OSPAN, Avsim, Total Pet, Iké, Sosmask y Companion.

El costo de las cuotas van de $ 41.250 por una mascota a $144 mil para cinco.

La alternativa son los seguros que les cubren la atención, y arrancan desde los $ 8 mil mensuales.  El plan 1 cobra $ 8 mil mensuales para $ 2.140.000 de cobertura por daños y lesiones.

Los planes suelen cubrir gastos veterinarios por accidentes o enfermedades, consultas veterinarias, urgencias, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, gastos por internación, tratamientos, estudios y hasta daños causados por el animal a terceros.

Omint Mascotas se lanza en un contexto de profundos cambios demográficos y culturales en la Argentina, marcado por una baja sostenida en la natalidad y un crecimiento de los hogares que consideran a las mascotas como miembros fundamentales de la familia.

 

 

