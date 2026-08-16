El equipo de Rescate Internacional Topos que cuenta con participación de neuquinos llegó a Pereira, una de las ciudades colombianas más afectadas por el terremoto de 7,4 registrado el lunes 10 de agosto, y comenzó a trabajar en la búsqueda entre las estructuras colapsadas.

Los rescatistas arribaron el miércoles y se pusieron a disposición del comando de incidentes, integrado también por bomberos. En total, viajaron diez argentinos, entre ellos el líder de la célula y el cordobés Mariano Junco.

Los cinco neuquinos que participan son Juan Bustos y Ximena Larriestra, de Centenario; Maximiliano San Martín, de Añelo; y dos integrantes de Neuquén capital.

En el lugar los especialistas comenzaron los trabajos en un hotel que colapsó por completo, utilizando cámaras especiales y equipamiento desarrollado desde Argentina. A casi 10 días del episodio, la situación sigue siendo crítica en varias ciudades donde la población también colabora para encontrar sobrevivientes lo más rápido posible.

Se ha destacado que el grupo argentino cuenta con acompañamiento psicológico de Alejandra Rossi, directora de un equipo de la Universidad de Psicología de Córdoba dedicado a situaciones de crisis y suicidio. Como en el caso de la ayuda en Venezuela, los profesionales pueden permanecer un tiempo y luego son obligados a volver a su país debido al estrés y trauma que se sufre en el lugar afectado.

El equipo ha sido invitado al país por congresistas y autoridades, quienes solicitaban su participación en las tareas de respuesta tras la tragedia. Los mismos trabajan en el lugar con una cámara boroscópica, sensores de inclinación, dron, cámara de profundidad vertical y cámaras 360°.

En total las cifras de la tragedia en Colombia indican que ya son 281 muertos, 379 desaparecidos bajo los escombros, 3.971 heridos en centros médicos y 44.936 familias afectadas, según informó el presidente en conferencia de prensa en Bogotá.