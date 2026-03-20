Una compra clave para cambiar la forma de intervenir

El Gobierno de Neuquén avanzó con la compra de nuevos dispositivos de baja letalidad para la Policía provincial, en una decisión que marca un cambio en el tipo de herramientas disponibles para actuar ante situaciones de conflicto.

La adquisición fue autorizada a través del Decreto 389 e implica una inversión total de 2.359.268.350 pesos, destinada a equipar a las fuerzas con tecnología específica para intervenciones donde no es necesario recurrir al uso de armas de fuego.

Qué dispositivos llegan y cómo funcionan

El equipamiento incluye lanzadores de la marca Byrna, en sus modelos SD Orange y TCR, junto con accesorios, garrafas de CO2 y distintos tipos de municiones.

Se trata de dispositivos que funcionan mediante aire comprimido y disparan proyectiles calibre .68 y .69, que pueden ser de impacto cinético o con componentes irritantes, como el gas pimienta.

Su alcance ronda los 20 metros y están diseñados para neutralizar a una persona sin provocar lesiones mortales, lo que los convierte en una alternativa intermedia entre la presencia disuasiva y el uso de armas convencionales.

Intervenciones más graduales en contextos complejos

La incorporación de este tipo de tecnología apunta a ampliar las opciones de actuación policial en escenarios donde la respuesta debe ser rápida, pero también proporcional.

Neuquén combina realidades muy distintas: zonas urbanas densas, circuitos turísticos con alta circulación de personas y áreas rurales extensas. En todos esos contextos, la necesidad de contar con herramientas que permitan controlar situaciones sin escalar rápidamente el nivel de violencia se vuelve central.

Estos dispositivos permiten intervenir a distancia, reducir riesgos y sostener el control de una situación sin recurrir a métodos más extremos.

Un cambio en el equipamiento y en la lógica de uso

La decisión forma parte de un proceso de modernización del equipamiento policial, enfocado en incorporar recursos que se adapten a los estándares actuales de actuación.

El objetivo es que las fuerzas cuenten con más alternativas al momento de enfrentar situaciones conflictivas, con criterios de gradualidad en el uso de la fuerza y priorizando la integridad tanto del personal como de terceros.

En ese marco, las armas de baja letalidad aparecen como una herramienta que suma capacidad de respuesta sin desplazar otros recursos, pero ampliando el margen de acción en intervenciones cotidianas.

Qué cambia a partir de ahora

Con esta incorporación, la Policía del Neuquén suma un recurso que hasta ahora no tenía en escala, y que puede ser utilizado en distintos tipos de operativos.

Desde controles en espacios públicos hasta situaciones de alteración del orden, el nuevo equipamiento permite actuar con mayor previsibilidad en escenarios donde antes las opciones eran más limitadas.

La compra ya está en marcha y forma parte de una estrategia más amplia que busca actualizar los recursos disponibles para la seguridad en toda la provincia.