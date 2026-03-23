Neuquén conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El Gobierno de la provincia del Neuquén, en conjunto con la Municipalidad de Neuquén, llevará adelante el acto central para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este martes 24 de marzo a las 10 en el señalamiento del predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención “La Escuelita”, ubicado en J.J. Lastra y Chaco.

La actividad fue organizada por la subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, en articulación con organismos de Derechos Humanos y distintas áreas del Estado provincial y el municipio.

La fecha recuerda el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y convoca a mantener viva la memoria colectiva, reafirmando el compromiso con la verdad, la justicia y la defensa irrestricta de los derechos humanos diariamente.

En el acto participarán autoridades provinciales y municipales, referentes de organismos de derechos humanos, sobrevivientes, familiares de víctimas y la comunidad en general. El cierre, a cargo de la secretaría de Cultura, contará con la presentación de Sureras, un grupo de mujeres que fusionan danza contemporánea y folklore.

Desde la subsecretaría de Derechos Humanos destacaron la importancia de abrir espacios de reflexión para renovar los factores que fortalecen la democracia, la cultura de paz y el respeto de la singularidad, especialmente a 50 años del último golpe cívico-militar, como parte de una construcción colectiva que fortalezca la democracia y promueva una sociedad más justa e igualitaria.

Asimismo, se invita a las organizaciones sociales, educativas y a toda la ciudadanía a acompañar esta jornada conmemorativa, reafirmando el compromiso de “Nunca Más”.