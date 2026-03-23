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Lunes 23 de Marzo, Neuquén, Argentina
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A 50 años del golpe de Estado

Neuquén conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El acto central se realizará este martes a partir de las 10 en el señalamiento del ex centro clandestino de detención “La Escuelita”. 
 

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 23 de marzo de 2026 a las 12:00
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El Gobierno de la provincia del Neuquén, en conjunto con la Municipalidad de Neuquén, llevará adelante el acto central para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, este martes 24 de marzo a las 10 en el señalamiento del predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención “La Escuelita”, ubicado en J.J. Lastra y Chaco.

La actividad fue organizada por la subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, en articulación con organismos de Derechos Humanos y distintas áreas del Estado provincial y el municipio.

La fecha recuerda el golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y convoca a mantener viva la memoria colectiva, reafirmando el compromiso con la verdad, la justicia y la defensa irrestricta de los derechos humanos diariamente.

En el acto participarán autoridades provinciales y municipales, referentes de organismos de derechos humanos, sobrevivientes, familiares de víctimas y la comunidad en general. El cierre, a cargo de la secretaría de Cultura, contará con la presentación de Sureras, un grupo de mujeres que fusionan danza contemporánea y folklore. 

Desde la subsecretaría de Derechos Humanos destacaron la importancia de abrir espacios de reflexión para renovar los factores que fortalecen la democracia, la cultura de paz y el respeto de la singularidad, especialmente a 50 años del último golpe cívico-militar, como parte de una construcción colectiva que fortalezca la democracia y promueva una sociedad más justa e igualitaria.

Asimismo, se invita a las organizaciones sociales, educativas y a toda la ciudadanía a acompañar esta jornada conmemorativa, reafirmando el compromiso de “Nunca Más”.

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