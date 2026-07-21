Dentro del contexto de aplicación del programa RIGI, que se implementa a nivel nacional, es Neuquén la provincia que, claramente, marca una gran diferencia positiva, y, ese rumbo, se confirma a medida que avanza el desarrollo de Vaca Muerta, con exportaciones que ya son tan importantes como las agropecuarias de la Pampa Húmeda.

La noticia, en las últimas horas, de la aprobación para otra inversión, esta vez de Pampa Energía, en Rincón de Aranda (Vaca Muerta, Neuquén), confirma el rumbo. Serán más de 4.500 millones de dólares lo que se invertirán aquí, con un plan en tres etapas, hasta el año 2041, lo que indica, sin eufemismos ni retórica hueca, un camino muy concreto de desarrollo y expansión de las posibilidades de los yacimientos neuquinos en esta nueva etapa de su histórica producción.

El gas neuquino tiene así una importancia industrial cada vez mayor: no solo en exportación hacia el mundo, en el futuro mediato, sino en Argentina: en estas horas, también, se confirmó otra fase del RIGI para la misma empresa de Marcelo Mindlin, para la producción de Urea (fertilizantes) en Bahía Blanca, con la inyección de 2.700 millones de dólares en el proyecto “Fértil Pampa”.

Esto tiene un sabor agridulce para Neuquén, pues esa producción se había diseñado, en los ’90 del siglo pasado, para la provincia, y fue desestimada entre el cambio de gobierno de Jorge Sobisch al de Felipe Sapag, frustración argumentada flojamente en su momento, pero que costó un trauma importante, pues fue uno de los factores que provocó la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul, en 1996.

Esta certeza histórica resalta la actual política de Neuquén, que es la de favorecer, decididamente, las inversiones, otorgando ventajas a las empresas que invierten, incluso más allá del RIGI nacional, como se anunciara el lunes a través del nuevo régimen para el nuevo parque industrial capitalino, a través del intendente Mariano Gaido y del gobernador Rolando Figueroa.

"Creemos que la menor presión tributaria contribuye a generar mayor actividad", aseguró Figueroa en esa ocasión, y estimó que para el año 2030 la actividad económica de la provincia se duplicará. En ese contexto, destacó que resulta indispensable el desarrollo en Vaca Muerta, con “un esquema de beneficios fiscales que permite reducir los costos en el upstream y atraer los capitales necesarios para sostener el crecimiento”.

Esto es, precisamente, lo que ya está sucediendo, y Neuquén marca un rumbo en el país que parece, ahora, que ya no podrá ser torcido ni cambiado por cualquier eventual cambio de gobierno.