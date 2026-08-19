Neuquén y Chile profundizan una agenda de integración que apunta a mejorar las rutas y los pasos fronterizos, facilitar el tránsito de personas y cargas y ampliar las posibilidades comerciales de la provincia. En ese camino, la conexión con los puertos del Pacífico aparece como una oportunidad cada vez más concreta para la producción neuquina.

El cónsul de Chile en Argentina, Alejandro Gibbons, habló con Denis Godoy en el Noticiero Central del Canal 24/7 y destacó el lugar que ocupa Neuquén dentro de esa estrategia.

“Para nosotros, Neuquén es el corazón del país, literalmente. Está lleno de arterias y venas que llevan energía al cuerpo entero”, dijo con una metáfora de mucha potencia.

La definición resume el papel que la provincia puede desempeñar como punto de conexión entre la producción argentina y los mercados internacionales a través de Chile.

Más rutas y pasos preparados

La agenda bilateral contempla mejoras en distintos cruces cordilleranos y, especialmente, el desarrollo del Paso Internacional Pichachén como parte del corredor que conecta Neuquén con la Región del Biobío.

El proyecto contempla la pavimentación de 58 kilómetros de la Ruta Q-45 del lado chileno, además de maquinaria para el despeje de nieve. Del lado neuquino se proyectan mejoras en las rutas provinciales que conectan el norte de la provincia con el paso.

El objetivo es que la circulación pueda sostenerse durante todo el año y que los usuarios encuentren mejores condiciones para atravesar la cordillera.

“Tenemos muchos pasos fronterizos y hay que buscar llevar la mayor cantidad de facilidades al usuario, también al transportista”, afirmó Gibbons.

El funcionario también destacó una lección que dejaron las recientes emergencias climáticas y planteó la necesidad de seguir trabajando en prevención e infraestructura.

“Tenemos que aprender de estas emergencias para que en el futuro hagamos las cosas cada vez más preparadas, más preventivas y con empeño de hacer mejores carreteras y mejorar los pasos”, auguró.

Vaca Muerta y los puertos del Pacífico

La integración tiene además un fuerte componente económico. La producción de Vaca Muerta encuentra en los puertos chilenos una alternativa para llegar al océano Pacífico y, desde allí, a mercados internacionales.

Gibbons destacó que existe un contrato por 12.000 millones de dólares entre Chile y productores petroleros de la zona y vinculó ese movimiento con la necesidad de mejorar las conexiones.

“Esas arterias llegan a Chile. Tenemos un contrato multimillonario firmado entre Chile y los productores petroleros de la zona, por 12 mil millones de dólares”, señaló.

La relación también alcanza a otras producciones neuquinas. El cónsul mencionó a las manzanas, uvas y cerezas, además de la energía, como productos que pueden aprovechar una conexión más directa con el Pacífico.

“Cada vez estamos más integrados y tenemos que seguir trabajando en eso”, sostuvo.

Una oportunidad para ambos lados

La estrategia de integración no se limita a la infraestructura vial. También incluye acuerdos comerciales, cooperación energética, turismo y vínculos entre Neuquén y las regiones chilenas.

Durante la entrevista, Gibbons destacó la presencia de puertos del sur de Chile en la Jornada COMEX Norpatagónica, y remarcó que esas terminales representan una alternativa para la producción de la provincia.

“Vinieron los puertos del sur de Chile que ofrecen una salida fácil hacia el Pacífico, para los productos de Neuquén, algo que hoy día está siendo así”, explicó.

Y resumió el objetivo de la relación bilateral:

“La verdad es una situación de ganar o ganar. Queremos que los negocios sean ganar para Argentina, ganar para Chile, ganar para Neuquén, ganar para el sur de Chile”, ejemplificó nuevamente con una metáfora.

La mirada puesta en los pasos fronterizos, las rutas y los puertos forma parte de una integración que busca que la cordillera deje de ser una barrera y se convierta en una vía para ampliar el comercio y conectar a Neuquén con nuevos mercados.

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