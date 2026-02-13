El Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanza una nueva edición de Super Días - Vuelta al Cole, una propuesta comercial destinada a acompañar a las familias neuquinas en el regreso a clases, ofreciendo importantes facilidades de pago y beneficios en comercios adheridos.

La promoción estará vigente del 16 al 22 de febrero e incluirá rubros esenciales para el inicio del ciclo lectivo, como indumentaria, calzado, artículos escolares, mochilas y accesorios.

Durante esta edición, los clientes podrán acceder a los siguientes beneficios: 12 cuotas sin interés + 10% de reintegro, sin tope, abonando con Tarjeta de Crédito Confiable de BPN y 6 cuotas sin interés, pagando con Mastercard y Visa BPN emitidas por el Banco.

El programa Super Días – Vuelta al Cole busca facilitar las compras previas al inicio de clases mediante opciones de financiamiento accesibles y reintegros directos, potenciando además el consumo local a través de la red de comercios habilitados en toda la provincia.

La promoción es válida solo en comercios adheridos que pueden consultarse en el sitio web www.bpn.com.ar en donde también se pueden solicitar las tarjetas del banco para aquellos que quieran solicitarlas y aprovechar todos los beneficios que ofrece BPN.

Préstamos de hasta 5 millones de pesos

Además, el Banco Provincia del Neuquén tiene vigente una propuesta ideal para quienes necesitan actualizar su tecnología antes del comienzo del ciclo lectivo. Alumnos y docentes de toda la provincia pueden acceder a préstamos de hasta 5.000.000 de pesos, con un plazo de 36 meses y una tasa muy baja del 24% TNA, destinados a la compra de equipamiento informático en comercios adheridos.

La gestión es simple: solo se requiere presentar el presupuesto del comercio adherido a la promoción y la certificación de alumno regular o docente en cualquier sucursal del BPN. Con esta línea de crédito, la entidad busca acompañar la preparación para el regreso a clases, facilitando el acceso a herramientas tecnológicas clave para el estudio y el trabajo educativo.

Las bases, condiciones y el listado completo de comercios adheridos para todas las promociones y líneas de crédito pueden consultarse en www.bpn.com.ar.