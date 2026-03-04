Inscripción abierta y alta adhesión en los primeros días

La inscripción al boleto estudiantil gratuito para nivel superior está habilitada desde el lunes pasado a través de Muni Express. El beneficio alcanza a estudiantes universitarios, terciarios y de centros de formación.

Según informó en AM550 Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional de la Municipalidad de Neuquén, ya se registró el 50% de los inscriptos estimados para este nivel. La proyección oficial ronda los 10 mil alumnos.

La funcionaria señaló que el número de beneficiarios viene creciendo año tras año y que para este ciclo lectivo esperan un incremento cercano al 20% en la matrícula alcanzada.

Entrega desde el martes en la UNCo y otras sedes

La entrega de las tarjetas comenzará el martes 10, desde las 9, en el hall central de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). "También se puede retirar en otras universidades, para facilitar", aclaró Rueda Cáceres.

La modalidad busca concentrar la distribución en los primeros días de clases, cuando la demanda es mayor. Desde el municipio indicaron que los primeros cinco días suelen registrar filas extensas, en parte porque la entrega también se vincula con el kit escolar. Luego, el trámite de retiro se reduce a pocos minutos.

“Hay cinco días explosivos con la entrega cuando inicia, con mucha cola para retirarla, porque también va ligado al kit escolar, pero después son cinco minutos de cola, y muchos esperan que pase eso para después ir y no tener que hacer la fila de más de una cuadra de los primeros días", explicó.

Hasta 80 boletos por mes

El beneficio contempla hasta 4 boletos por día, con un tope de 80 viajes mensuales. Para acceder, los requisitos son los mismos que para los niveles primario y secundario: foto del DNI de ambos lados, certificado de alumno regular y calendario de vacunación al día.

En paralelo, continúa la inscripción para estudiantes de primaria y secundaria hasta el 31 de marzo. El municipio informó que se dispusieron 5 mil tarjetas físicas y que la entrega sigue en marcha.

Requisitos para acceder al boleto estudiantil

Foto del DNI (frente y dorso).

Certificado de alumno regular.

Calendario de vacunación al día.

Una herramienta para ajustar recorridos y horarios

Este año se lanzó además el Boleto Estudiantil Neuquén (BEN), con el objetivo de analizar horarios, materias y recorridos para realizar ajustes en cada caso particular.

La herramienta permite relevar información sobre la dinámica de cursada de los estudiantes y evaluar mejoras en el sistema de transporte, en función de la demanda real.

Con la inscripción en marcha, puntos de entrega en universidades y un esquema de viajes definido, el beneficio vuelve a activarse en el inicio del ciclo académico y consolida un esquema que año a año amplía su alcance en la ciudad.