Con apoyo de Provincia, aceleran las obras de gas y cloacas para más de 1.200 familias en el Oeste de Neuquén

La urbanización de sectores históricamente postergados del Oeste neuquino sumó un nuevo avance. La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, recorrió junto a funcionarios municipales las obras que se ejecutan en el sector 7 de Mayo, en el límite con Toma Norte, donde Provincia y Municipio trabajan de manera conjunta para dotar de servicios básicos a cientos de familias y vecinos.

La intervención forma parte de un plan integral que apunta a regularizar barrios y mejorar las condiciones de vida de los vecinos mediante la incorporación de redes de gas, agua potable, cloacas y energía eléctrica.

Más de dos décadas a la espera de servicios básicos

Durante la visita, Bertoldi destacó que el trabajo articulado busca dar respuesta a una demanda histórica de los habitantes del sector. "Venimos trabajando hace un tiempo junto al Municipio para regularizar y llevar todos los servicios, la infraestructura básica de gas, agua potable, cloacas y energía eléctrica a este barrio", señaló la funcionaria provincial.

Con un trabajo articulado en Provincia y el Municipio de Neuquén, esperan concluir las obras antes del invierno de 2027 - Foto: Neuquén Informa

Además de 7 de Mayo, el programa alcanza a otros sectores de la ciudad como 2 de Mayo, Pacífica, Morro, Juvenil y Nueva Jerusalén, donde también se desarrollan procesos de regularización y mejoras urbanas.

La ministra remarcó que la participación de los vecinos es clave para definir prioridades y conocer los plazos de ejecución de cada obra.

La red de gas beneficiará a 1.286 familias

Uno de los proyectos más avanzados es la Red de Gas Sector 7 de Mayo, incluida dentro del programa Dale Gas.

La obra contempla la instalación de 22.445 metros lineales de cañería de distintos diámetros y permitirá abastecer a alrededor de 1.100 usuarios mediante conexiones domiciliarias completas, con nichos, llave de paso y bastón de conexión.

Tres operarios trabajan en las obras que beneficiarán a más de 1.200 familias en el Oeste de la ciudad de Neuquén - Foto: Neuquén Informa

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, explicó que los trabajos presentan una complejidad adicional debido a las características del terreno y a la ocupación histórica del sector. "Es una obra compleja por la geografía del lugar y por las calles que en muchos sectores no tienen el mismo ancho", indicó.

Actualmente los trabajos se desarrollan con dos frentes de obra y se prevé sumar un tercero durante los próximos días para acelerar los tiempos de ejecución. Si el ritmo se mantiene, la infraestructura podría quedar finalizada durante noviembre.

También avanzan las obras cloacales

En paralelo, comenzó la ejecución de la Red de Desagües Cloacales y Conexiones Domiciliarias para el sector 7 de Mayo de Cuenca XV.

La intervención incluye más de 11 kilómetros de cañerías de PVC, cámaras de registro de hormigón armado y conexiones domiciliarias para unos 1.100 lotes.

El zanjeo, parte de la obra con la que Provincia y el Municipio de Neuquén dotarán de servicios básicos a 1.200 familias del Oeste neuquino - Foto: Neuquén Informa

El plazo estimado para la obra es de 180 días y permitirá mejorar las condiciones sanitarias del sector, una demanda largamente reclamada por los vecinos. Desde el Municipio destacaron que el objetivo es consolidar la inclusión urbana y garantizar igualdad en el acceso a los servicios públicos.

Provincia y Municipio buscan anticipar la llegada del gas antes del invierno

La secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini, sostuvo que el trabajo conjunto con la Provincia permite avanzar en sectores ubicados sobre tierras provinciales, donde los procesos de regularización requerían una coordinación institucional más compleja.

Según explicó, la intención es reducir significativamente los plazos previstos para la obra de gas. "Queremos anticipar al menos 90 días la finalización para que estas 1.286 familias tengan gas el próximo invierno", afirmó.

La estrategia contempla una secuencia de intervención: primero las redes de gas y cloacas, luego la regularización eléctrica y finalmente la consolidación de espacios verdes y otras obras de urbanización.

Un modelo que busca replicarse en otros sectores de Neuquén

La iniciativa forma parte de una política provincial orientada a mejorar la infraestructura básica en barrios populares y sectores en proceso de regularización.

Para miles de vecinos del oeste neuquino, la llegada de servicios esenciales representa mucho más que una obra pública: significa mejorar la calidad de vida, reducir costos energéticos, fortalecer la salud pública y consolidar el crecimiento ordenado de una ciudad que continúa expandiéndose hacia nuevas áreas urbanas.

Con el avance de estos trabajos, Provincia y Municipio buscan saldar una deuda histórica con familias que durante años convivieron con servicios precarios y limitaciones para acceder a infraestructura básica.