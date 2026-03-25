La Municipalidad anunció que inicia la obra de gas en el sector Nueva Jerusalén, ubicado en el oeste de la ciudad, en el área de Cuenca XV. Se trata de una intervención esperada por 20 años y beneficiará a 60 familias.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 165 millones de pesos y un plazo de ejecución de 90 días. La iniciativa forma parte de un plan de obras impulsado de manera conjunta entre la Municipalidad y la Provincia, que también incluye intervenciones en los sectores 2 de Mayo, 7 de Mayo y Peumayén.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, informó que ya comenzaron las notificaciones a vecinos y vecinas sobre el inicio de los trabajos, junto con la entrega de folletería informativa con recomendaciones para transitar el proceso de obra.

El funcionario destacó que el municipio viene avanzando en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de completar los servicios básicos en aquellos sectores donde la normativa lo permite.

En relación a los trabajos, Zapata explicó que incluyen la ejecución de la red de gas hasta la línea municipal, con la instalación de nichos y llaves de paso. A partir de allí, cada familia deberá realizar la instalación interna para poder solicitar el servicio.

No obstante, aclaró que, en casos particulares de emergencia, el municipio podrá intervenir y financiar las obras, con la posibilidad del pago en cuotas. Asimismo, señaló que muchos vecinos ya cuentan con instalaciones internas avanzadas, lo que permitirá agilizar la conexión al servicio una vez finalizada la obra.

Originalmente estaban previstos 120 días de ejecución, pero por decisión del intendente se redujeron a 90 días, con el objetivo de acelerar el acceso al servicio.

Zapata también se refirió a la situación del sector, al señalar que, si bien no se avala la ocupación irregular de tierras, “el Estado no puede hacer oídos sordos y debe dar respuesta a una realidad consolidada desde hace dos décadas”.

“Las familias ya cuentan con servicios como electricidad y agua, y las viviendas están consolidadas. Es necesario avanzar en su integración a la ciudad formal”, sostuvo.