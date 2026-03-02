¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 02 de Marzo, Neuquén, Argentina
LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD

Los policías tendrán pistolas taser para combatir el delito en Neuquén

Se autorizó por decreto una inversión de casi $3.000 millones. Incluirá también la compra de cámaras corporales y equipamiento complementario destinados a la Policía; y forma parte de los anuncios realizados ayer por el gobernador Rolando Figueroa.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 09:27
El Gobierno de Neuquén autorizó la adquisición de dispositivos taser para la Policía, con una inversión total de $2.979.637.452,75, destinada a fortalecer las capacidades operativas y promover un uso gradual y razonable de la fuerza en intervenciones policiales. La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, quien realizó el anuncio ayer en el marco de la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.


La norma habilita la contratación de los dispositivos, junto con accesorios, cartuchos operativos y de entrenamiento, cámaras corporales, sistemas de carga y licencias de uso, dentro de la Ley 3474 y su decreto reglamentario.


Se trata de equipamiento de control neuromuscular de baja letalidad que permitirá a los efectivos actuar en situaciones de resistencia activa o riesgo potencial, minimizando así las lesiones graves.


La incorporación de estas herramientas permitirá dar respuesta a la diversidad territorial y operativa de la Policía de Neuquén, especialmente en ámbitos urbanos, turísticos y de alta circulación.

El uso de los dispositivos taser irá acompañado por protocolos de actuación y capacitación específica para el personal policial.


La adquisición contribuirá a mejorar la planificación logística, la trazabilidad del equipamiento y la transparencia en el uso de medios coercitivos, en línea con estándares nacionales e internacionales de profesionalización policial y respeto por los derechos humanos.

