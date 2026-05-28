El sistema público de salud de Neuquén se prepara para la temporada de mayor demanda respiratoria con una adquisición de múltiples materiales críticos: el Gobierno provincial destinará más de 1.124 millones de pesos a insumos para respiradores y equipos de monitoreo en las unidades de terapia intensiva y servicios de alta complejidad.

Esta licitación forma parte del Plan de Invierno Materno Infantil 2026 y apunta a garantizar que los hospitales públicos puedan atender sin interrupciones a pacientes con patologías severas que requieran asistencia respiratoria durante los meses de frío, cuando la presión sobre el sistema sanitario se intensifica.

Los insumos están destinados al funcionamiento óptimo de los respiradores y monitores que ya operan en los efectores provinciales. No se trata de equipamiento nuevo sino de asegurar que el existente funcione correctamente en el momento de mayor exigencia del año.

Cómo se adquirieron los equipos y con qué objetivo

El proceso de compra fue autorizado mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud, Martín Regueiro. Se trata de un proceso público y digital, con pliegos sin costo para ampliar la participación de oferentes. La evaluación de las propuestas quedará a cargo de una comisión de técnicos especializados, con criterio sanitario.

El Plan Invierno se implementa frente a las demandas sanitarias típicas de la época, cuando hay más incremento en las consultas por afecciones respiratorias, especialmente en la población infantil.

Este plan propone también la incorporación temporal de profesionales para evitar la saturación del sistema público y garantizar que todos los pacientes reciban atención oportuna, sin demoras que puedan comprometer su salud.

Por último contempla la necesidad de contar con suficiente personal especializado para atender no sólo las consultas ambulatorias, sino también las internaciones que puedan requerirse por complicaciones de las patologías respiratorias.