Un estudio reveló datos clave sobre los trabajadores del sector Salud en la provincia.

Una investigación del doctor Daniel Esteban Manoukian, quien presentó su libro en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), revela que el 20,9% de jubilados del sector Salud en la provincia de Neuquén se retira anticipadamente por invalidez.

El análisis fue de datos e información correspondiente a una década y que fue volcado en el libro “Salud de los trabajadores de salud” del doctor Manoukian.

El doctor se recibió de médico en la UBA y vive en Neuquén desde 1985, donde completó la residencia médica para ser especialista en Medicina Familiar y General en el Hospital Provincial Neuquén.

Qué revela el libro sobre los jubilados en Neuquén

Según su investigación, el porcentaje de jubilados y jubiladas que interrumpieron anticipadamente su vida laboral en salud supera ampliamente a, por ejemplo, el de educación que, en el período estudiado (2010/2019) fue del 8,7%.

El libro de Manoukian trabaja sobre un padrón total de jubilados, jubiladas, pensionadas y pensionados provinciales de 26.814, de los cuales 2.533 corresponden al sector Salud y 530 dejaron de trabajar antes de tiempo por razones de salud.

El libro se presentó el viernes a la tarde en el Salón Azul de la Biblioteca Central y estuvo presente la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile.

Qué otros datos surgen por problemas de salud

Los detalles del trabajo de Manoukian lo dieron a conocer, además del propio autor del libro, el subsecretario de Relaciones Internacionales y director de Posgrado de la UNCo, Enrique Mases; Anabel Beliera, del Centro Universitario de Estudios en Salud, Economía y Bienestar (CUESEB) y Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales.

En cuanto a las causas de retiro anticipado por motivos de salud, el 62,5% reúne a tres mencionadas en este trabajo (trastornos mentales y del comportamiento; enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo), mientras que el 26% se debe a una sola causa (enfermedades del sistema circulatorio). Un desagregado del trabajo destaca que el 10,5% se jubiló por invalidez por trastornos depresivos.