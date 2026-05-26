En un barrio que creció a gran velocidad en los últimos años, la llegada de un nuevo edificio para el Centro de Salud de Parque Industrial aparece como una de las obras más esperadas por los vecinos. La Provincia publicó el llamado a licitación para construir el nuevo espacio sobre calle 3, entre Ingeniero Luis A. Huergo y Padre Juan San Sebastián, con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos.

El proyecto contempla una superficie total de 582,75 metros cuadrados y un plazo de ejecución de 300 días corridos. Además de los sectores destinados a la atención médica, incluirá espacios recreativos y comunitarios pensados para el uso diario del barrio.

Un edificio nuevo para una zona que no deja de crecer

La obra apunta a ampliar la capacidad de atención en una de las zonas que más creció en los últimos años en Neuquén capital, con infraestructura preparada para responder a la demanda de una zona que suma familias, comercios y movimiento todos los años.

El nuevo centro contará con áreas diferenciadas para mejorar la circulación y el funcionamiento interno. Habrá un sector público con hall de ingreso, recepción, sala de espera, sanitarios, farmacia y salón de usos múltiples.

En paralelo, el área asistencial tendrá seis consultorios destinados a niñez sana, inmunización, enfermería, odontología, salud mental y atención médica general.

También habrá oficinas administrativas, vestuarios, salas técnicas y espacios reservados para el personal.

Juegos, luminarias y espacios para el barrio

Uno de los puntos que sobresalen del proyecto es la incorporación de sectores exteriores abiertos a la comunidad. El diseño prevé parquización, juegos, luminarias y espacios de encuentro para vecinos y vecinas del sector.

La intención es que el edificio no funcione solamente como un lugar de atención médica, sino también como un punto de referencia cotidiano dentro del barrio.

“Es una gran noticia para el barrio”

El jefe del Centro de Salud Don Bosco, Jon Griffiths, destacó la importancia de la obra para el sector.

“Es una gran noticia para el barrio. Este nuevo edificio va a permitir satisfacer las necesidades de la comunidad y viene a resolver una necesidad crítica que elimina brechas en la atención de la comunidad”, celebró.

Además, explicó que el futuro edificio incorporará espacios más seguros y modernos para trabajadores y pacientes. Entre otros aspectos, mencionó áreas preparadas para el traslado de camillas, sistemas adecuados para la separación de residuos, rutas de evacuación normadas y equipamiento para mejorar la ventilación y circulación de aire.

Una obra pensada para el día a día

El proyecto fue diseñado para ofrecer atención cercana y rápida en uno de los sectores más poblados de Neuquén capital. La ubicación elegida permitirá que cientos de familias puedan resolver consultas, controles y trámites de salud sin necesidad de trasladarse largas distancias.

Con esta licitación, la Provincia suma otra obra de infraestructura sanitaria en la capital neuquina, en medio de un escenario donde los barrios más alejados del centro vienen reclamando desde hace años más servicios y espacios preparados para acompañar el crecimiento de la ciudad.