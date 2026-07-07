La Municipalidad de Neuquén sigue fortaleciendo su política de atención a los migrantes, y su gestión la coloca dentro de una de las únicas del país reconocida por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En este marco la secretaria de DD.HH, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, recibió un lote de equipamiento donado por la OIM como cierre del proceso de certificación “Migraciudades”.

El aporte permitirá reforzar la oficina municipal de atención al migrante. Además, en este mismo paso se abrió otro reconocimiento, y fue invitada a exponer en China sobre las políticas de gobernanza migratoria.

El aporte recibido incluye un equipo de aire acondicionado, dos notebooks, tres proyectores, dos impresoras, sillones y escritorios, elementos destinados a optimizar el trabajo cotidiano de la dependencia que funciona bajo la órbita de la secretaría que conduce De Giovanetti.

“La certificación ‘Migraciudades’ comenzó hace dos años, cuando el municipio validó su política de gobernanza migratoria local ante el organismo internacional. Neuquén logró esta distinción junto a otras capitales argentinas como Córdoba, Rosario y Mendoza, y la entrega de hoy constituye la etapa final de ese proceso”, resumió la funcionaria.

El reconocimiento a Neuquén para presentarse en China

Por otra parte, De Giovanetti señaló que la ciudad quedó seleccionada entre 15 gobiernos locales de todo el mundo dentro de un programa internacional impulsado por China, que también distingue las buenas prácticas en la materia.

“En agosto, el municipio realizará vía Zoom la defensa de sus políticas públicas ante ese comité y, en diciembre, la Municipalidad fue invitada a China para participar del evento donde se darán a conocer los cinco municipios mejor posicionados del mundo”, relató la secretaria, quien destacó: ”Neuquén es, hasta el momento, la única administración argentina entre los 15 seleccionados a nivel global”.

Explicó que este programa es independiente del proceso con la OIM y que el reconocimiento del gobierno chino contempla además un incentivo económico en efectivo para el financiamiento de los proyectos locales.

En este sentido, recordó que la Cooperación Internacional fue incorporada como eje estratégico durante la segunda gestión del intendente Mariano Gaido.

La funcionaria recordó que el municipio cuenta con una oficina fija de atención y es complementada por un dispositivo itinerante que recorre las comisiones vecinales y distintos barrios. “Tenemos una agenda muy fuerte en clave de gobernanza migratoria”, sostuvo, y remarcó que Neuquén es una ciudad “donde la migración es constante, diaria, y requiere un acompañamiento activo a quienes eligen vivir en ella”.