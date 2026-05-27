Neuquén se posiciona como un referente internacional en políticas públicas, vinculadas a derechos humanos y migración. En los últimos días recibió un nuevo reconocimiento por parte de ONU Migraciones por el desarrollo de una aplicación destinada a acompañar a personas migrantes que llegan a la capital neuquina.

Además, fue incorporada a la campaña global “10, 100, 1.000 Ciudades y Territorios de Derechos Humanos para 2030”, impulsada por la la Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de la organización United Cities and Local Governments.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovannetti, destacó que el municipio viene trabajando "muchísimo con ONU Migraciones llevando adelante políticas públicas en esta temática. El año pasado fuimos distinguidos junto a Córdoba y Rosario, y este año presentamos un nuevo proyecto que fue admitido y felicitado por el organismo internacional”, explicó la funcionaria.

A qué se debe la mención de la ONU

El reconocimiento fue otorgado a partir de la presentación de “Migra Ciudades”, una aplicación que busca facilitar la integración de personas migrantes que llegan a Neuquén Capital. La herramienta reunirá información clave sobre trámites, acceso a salud, educación, oficinas públicas y servicios municipales.

“Cualquier persona que llegue a la ciudad podrá tener todos los datos necesarios para establecerse: dónde hacer trámites, cómo inscribir a sus hijos en la escuela, dónde están los hospitales o la oficina de migraciones. Toda la información necesaria para orientarse y vincularse con las instituciones”, detalló De Giovannetti.

El modelo de gestión que sigue la capital

La funcionaria remarcó, además, que Neuquén es “la ciudad que más crece y más migración recibe”, por lo que consideró fundamental generar herramientas de acompañamiento e inclusión. En ese sentido, señaló que distintas ciudades del país y del exterior “replican las políticas públicas” implementadas por el municipio neuquino.

Entre las acciones destacadas, mencionó el funcionamiento del Consejo Municipal de Adultos Mayores y el Consejo Municipal de Diversidad, espacios donde organizaciones y vecinos participan activamente en la construcción de políticas públicas: “Siempre decimos que los procesos participativos vienen a complementar la agenda del Estado. Hay una parte que planificamos y otra que dejamos para que las propias partes definan”, expresó.