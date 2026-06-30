Neuquén iluminó la Casa de Gobierno por el Día Provincial del Orgullo LGBT+

Por el Día Provincial del Orgullo LGBT+, que se conmemora cada 28 de junio, la provincia del Neuquén iluminó la Casa de Gobierno con los colores de la bandera de la diversidad. La intervención simbólica reafirma el compromiso del Estado provincial con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto por la diversidad.

La iniciativa se enmarca en la Ley Provincial N.º 3080, sancionada por unanimidad en la Legislatura neuquina en 2017. La norma instituyó el Día Provincial del Orgullo Gay, Lésbico y Trans y establece la responsabilidad del Estado de impulsar acciones de difusión, concientización y promoción de derechos, con el objetivo de construir una sociedad más igualitaria e inclusiva.

En ese contexto, el gobierno provincial desarrolla una agenda de actividades a través de la Secretaría de Mujeres y Diversidad, con presencia en distintas regiones del territorio neuquino. Las propuestas incluyen cine debates, capacitaciones, muestras artísticas, intervenciones y campañas de difusión.

Estas acciones buscan fortalecer el trabajo territorial y promover espacios de reflexión sobre la diversidad y los derechos de las personas LGBT+. Desde la gestión provincial destacaron la importancia de sostener políticas públicas que garanticen el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades.