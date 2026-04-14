Desde el Concejo Deliberante de Neuquén se presentó un proyecto de ordenanza para solucionar la problemática de todos los días en la vía pública: la actividad de los limpiavidrios o trapitos. En muchas localidades esta actividad ya ha sido prohibida y se han secuestrado los elementos relacionados a ella, mientras que Neuquén apunta a encontrar una medida integral.

La iniciativa fue propuesta por la concejal Valeria Todero, quien impulsa la creación del “Programa Municipal de Promotores de Movilidad Urbana (PMU)”, con el objetivo de reconvertir esta actividad informal en oportunidades reales de capacitación, inclusión y acompañamiento hacia el empleo.

El proyecto busca dar respuesta a una problemática que además de generar incidentes con conductores significa un riesgo para la seguridad vial. En este sentido, la propuesta contempla un enfoque distinto: no se trata únicamente de prohibir, sino transformar.

Qué incluiría el programa

Este prevé un esquema de acompañamiento basado en capacitación obligatoria en seguridad vial, primeros auxilios y atención al ciudadano, junto con la asignación de tareas organizadas de asistencia en el tránsito y el espacio público.

Asimismo, establece un sistema de “Asignación Estímulo y de Apoyo Material”, que incluirá herramientas concretas como acreditación de saldo en tarjeta SUBE, vouchers para productos de la canasta básica y capital semilla para que generen oficios.

La iniciativa también incorpora la modificación del Código de Faltas, prohibiendo la limpieza de vidrios o servicios no solicitados en la vía pública, con sanciones que incluyen el decomiso de elementos y la intervención de áreas sociales en casos de situaciones conflictivas.

Por otro lado, incluye una fuerte articulación con el Gobierno provincial y organizaciones de la sociedad civil para garantizar el acompañamiento social y la inserción laboral de los beneficiarios, priorizando su incorporación a programas de empleo y capacitación.

Agregaron que el programa tendrá una duración determinada y estará orientado a resultados concretos: la inserción laboral formal o la certificación de oficios que permitan el desarrollo autónomo.

“Se trata de transformar una situación de conflicto en una oportunidad. No es sacar a nadie de la calle, es generar alternativas reales para que puedan construir un proyecto de vida con más herramientas”, destacó Todero.