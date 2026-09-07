La Municipalidad de Neuquén sigue avanzando con el programa de repavimentación de calles antiguas de la ciudad, y en este momento los trabajos se concentran en Alderete. El punto de inicio fue en su intersección con Entre Ríos y el objetivo es completar toda la arteria en una extensión de 15 cuadras hacia el este.

La obra forma parte del plan de repavimentación municipal, que tiene como objetivo recuperar aproximadamente 500 cuadras por año, priorizando las calles más antiguas de la ciudad. En 2025 se dejaron a nuevas troncales principales que cambiaron significativamente la trama urbana en diversos sectores de la capital neuquina, y para 2026 se redobló la apuesta y se seguirá trabajando de la misma manera.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, indicó que son 15 cuadras desde Entre Ríos hasta Río Desagüadero. Además aclaró que cuando no están trabajando se puede circular normalmente con precaución.

"Hay horarios en los cuales se interrumpe el tránsito, por ejemplo cuando se hizo el fresado, ya está toda la calle fresada, esto es retirar la capa superior del asfalto, se hace con un equipo especial y ahora ya estamos avanzando con la colocación de la nueva carpeta, ya desde Entre Ríos se hicieron las primeras cuadras y también desde Linares hacia Río Desagüadero también se han avanzado varias cuadras, así que calculo que sobre fines de esta semana ya vamos a estar concluyendo y va a quedar habilitada para el tránsito normal con toda la calle reasfaltada", adelantó.

Además comentó cómo surgió la iniciativa de repavimentar las 500 cuadras. "Surge de la estadística, o sea nosotros sabemos que cada 20 años aproximadamente hay que renovar a nuevas las calles, ¿por qué? Porque con esa antigüedad ya llegaron al final de su vida útil, tienen muchas fisuras y el agua por esas fisuras penetra hasta la base y termina rompiendo todo el asfalto, así que hay que hacer una renovación", explicó.

Las próximas obras en marcha

En números, estiman que hacer 500 cuadras por año permitirá que en 20 años todas las calles estén nuevas. Además adelantó que una vez finalizada la calle Alderete continuarán con Avenida Argentina entre Doctor Ramón y Leloir hasta la Plaza de las Banderas, en ambas manos.

Luego se seguirá con San Martín y Belgrano, que ya tienen algunos tramos repavimentados. En Altabarda repavimentarán completa la Avenida las Flores, también Casimiro Gómez que tiene algunos tramos listos. Otras calles como Ilia, Borlenghi han sido también intervenidas, como también Chubut, Copahue y Gabriela Mistral.

Para los vecinos adelantó que la calle Alcorta está en los planes para avanzar en la zona del bajo una vez que finalicen la obra de la Gran Avenida.

"Lo que tenemos hoy iniciado ya con contrato es Calle Chocón, estamos firmando contrato de Los Álamos, hasta el río Neuquén va a quedar con pavimento. Los Álamos también de río a río va desde Aguado hasta llegar al río Limay. En esas dos calles va un canal pluvial muy importante para todo lo que es el sistema pluvial de esa zona. Y también Aguado, que está también en proceso de contratación. Y Calle Copahue completa también con pavimento hasta el río. Eso es lo que hoy ya está licitado, en algún caso con contrato firmado y otros firmando contrato en los próximos días", anunció Nicola.

En cuanto a la zona del oeste, indicó que iniciarán los trabajos en lago Muster, paralela a lago Viedma, con una calle de ida y otra de vuelta hacia el sector. También Bragado, Genco y Maida, mejorando la conectividad desde Cruzeilles hasta Autovía Norte.

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