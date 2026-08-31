Neuquén inauguró obras en la calle Mazzoni, sector neurálgico para el desarrollo turístico

La Municipalidad de Neuquén inauguró esta mañana obras en la calle Mazzoni, sector neurálgico para el desarrollo turístico y recreativo en la capital provincial.

Participaron del acto la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini; el jefe de Gabinete del Gobierno provincial, Juan Luis “Pepé” Ousset; y el secretario de Infraestructura municipal, Alejandro Nicola.

Nicola expresó en primer lugar: “Entre Tierra del Fuego y Linares hay todo una obra de nuevo pavimento, sectores para estacionamiento, pluviales en toda la traza, algún puente para cruzar y todo el desarrollo sobre la calle Linares, donde ya estamos terminando una plaza con un sector de juegos, pérgola y recreación”.

Por su parte, Pasqualini explicó en diálogo con los medios: “Hoy la calle Mazzoni ha quedado prácticamente en el microcentro, un lugar que ahora cambia la calidad de vida entre quienes transitan”.

Dijo que la obra “costó $1.600 millones y se hizo con presupuesto propio, pero llegando con las obras que la ciudad necesita”.

“Acá hubo 500 metros de asfalto, veredas y puentes, y dentro de 20 días se inaugurará un espacio de recreación, porque si hay algo que tenemos los neuquinos es que aprovechamos un espacio público ya que hay muchos niños”, detalló la funcionaria.

Además, la jefa de Gabinete de Neuquén sostuvo que “son espacios que ponen en valor a la ciudad, la cual crece mucho y necesita obras de infraestructura”.

“Era un sector que estaba olvidado y que lo pusimos en valor, eso es un gobierno con capacidad de escucha, estamos donde la infraestructura lo necesita”, manifestó y sentenció: “70 personas ingresan por día, muchos eligen Neuquén así que trabajamos rápidamente planificando esto”.

Dijo también que se ampliará en el sector el espacio verde y habrá nueva luminaria LED.

Finalmente habló el jefe de Gabinete de la provincia, “Pepé” Ousset, quien comentó: “Hoy Neuquén genera expectativas, pero no hay que naturalizar esto, que no pasa en todo el país. Se ve todos los días y genera que la gente pida más porque cree que se va a realizar”.