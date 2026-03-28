En el sector centro-este de Neuquén capital, la calle Pedro A. Mazzoni comienza a cambiar su fisonomía con una obra que combina mejoras viales y renovación del espacio público. El tramo entre Tierra del Fuego e Independencia está siendo pavimentado, mientras que el área verde contigua que se extiende hasta Linares será reacondicionada para uso recreativo.

El proyecto tiene un plazo estimado de cuatro meses y se financia con fondos municipales. La intervención busca ordenar la circulación en una zona que durante años tuvo dificultades de acceso y escasa infraestructura.

“Estamos interviniendo en sectores que históricamente no habían sido priorizados, pero que son fundamentales para integrar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, explicó Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén.

La obra suma conectividad y resuelve problemas históricos

Además del asfalto, los trabajos incluyen desagües pluviales para mejorar el escurrimiento del agua en días de lluvia, una situación que afectaba de manera recurrente a los vecinos del sector. También se construirán veredas, esquinas accesibles y sectores de estacionamiento, lo que permitirá ordenar el tránsito y facilitar la movilidad cotidiana.

Según detalló Nicola, el objetivo es que la intervención tenga un impacto integral: “No es sólo pavimento: es conectividad, es seguridad y es espacio público de calidad”. Uno de los cambios más visibles estará en el área verde que acompaña la traza. Allí se incorporarán bancos, pérgolas, juegos y senderos peatonales, junto con iluminación LED y equipamiento urbano.

El diseño apunta a que el lugar deje de ser un espacio de paso y se transforme en un punto de encuentro. También se sumará forestación con especies de bajo mantenimiento para consolidar un entorno más amigable. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del municipio para equilibrar el desarrollo urbano y extender la infraestructura hacia sectores que históricamente quedaron relegados.

Con estas obras, la calle Mazzoni no solo mejorará la circulación en la zona, sino que también sumará un nuevo espacio de uso cotidiano para los vecinos de Neuquén, en una ciudad que sigue expandiendo su trama y sus lugares de encuentro.