Refuncionalización de veredas, bancos y luces LED: avanza la pavimentación de la calle Mazzoni en Neuquén

Avanza en la zona este de Neuquén capital la pavimentación de la calle Mazzoni que se encuentra a la vera del canal. La obra contempla de manera integral la refuncionalización de veredas, bancos y luces LED para el área, entre otras cosas.

La subsecretaria de Infraestructura de la Municipalidad, Mariel Bruno expresó en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que “es una obra que tiene cuatro meses de duración, llevamos más de la mitad. Estamos haciendo la pavimentación de la calle, cordones cuneta, estructuras de suelo, revisión de servicios y la carpeta asfáltica que empezaría a aplicarse mañana si el clima acompaña”.

En ese sentido, destacó “el espacio verde que está entre la calle y el canal. Hay una refuncionalización de veredas, bancos, luces LED y las barandas que protegen el canal del centro este que toma el sistema pluvial de la zona”.

“Estamos en plena ejecución, la pérgola tiene la estructura metálica montada, estamos con el tema de iluminación empezando en breve, nos quedarán entre 30 y 45 días de obra para tener todo terminado”, manifestó.

Mariel Bruno hizo alusión a las más de 50 obras distribuidas en todos los barrios de la capital neuquina, entre las cuales se encuentran el plan de 3.000 cuadras de asfalto, la red cloacal en El Trébol, la Gran Avenida y el Acceso Norte, las cuales avanzan a buen ritmo y dentro de los plazos previstos por la Municipalidad.

“El hecho de completar el pavimento nos dio lugar a que quedara el espacio verde entre la calle y el canal y sobre eso trazar diversas obras para ese sector de la ciudad que no estaba siendo explotado por los vecinos”, indicó sobre la obra en Mazzoni.

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