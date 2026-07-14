Neuquén incorporó equipos que permitirán agilizar análisis de laboratorio para conocer factores de riesgo

La comunidad neuquina podrá acceder a análisis fundamentales como la glucosa, colesterol y calcio de manera más rápida y precisa. Esto es posible gracias a una inversión del Estado provincial para completar la renovación integral del equipamiento del área de Química Clínica de la Red de Laboratorios del Sistema Público. A través de una licitación se adquirieron 22 equipos de última generación.

Este proceso de renovación se inscribe en un contexto de claro avance, ya que recientemente la Red alcanzó un hito histórico: por primera vez, todas las muestras biológicas procesadas se identificarán en origen mediante un código de barras.

Esto se logró tras completar el proceso de adquisición e instalación de etiquetadoras térmicas en 30 laboratorios de la Provincia, lo que constituye un avance trascendental en la trazabilidad, seguridad y confiabilidad de los procesos diagnósticos.

Además, en ese momento también se realizó una inversión de $47.526.580 para la compra de equipamiento complementario con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de los laboratorios y ampliar el proceso de modernización.

La directora provincial de Calidad, Regularización y Fiscalización, Fernanda Bulgheroni detalló en AM550 que “estos equipos nos permiten hacer renovaciones periódicas y mejorar la tecnología. Se hacen diferentes pruebas para establecer un diagnóstico”.

“Lo interesante es que esto permitió entrar en tecnologías mucho más nuevas, ágiles y lo novedoso es que el sistema público dio un pasito adelante, se podrá brindar la tecnología a distintos laboratorios, son modelos de equipo en función del número de pacientes que se atienden”, comentó la funcionaria.

Por otro lado, la bioquímica sostuvo en el programa La Mañana es de la Primera: “Vemos que en Neuquén todos los laboratorios estén bajo el mismo software de gestión, eso permite que una muestra que se saca en cualquier lugar pueda tener un seguimiento real en otro lado. La misma, por ejemplo, se deriva para completar su análisis en un hospital de mayor complejidad de acuerdo a la necesidad. Estos equipos hacen la dilución y eso acorta tiempos y garantiza resultados”.

La nueva tecnología permitirá que en una hora estén los resultados para conocer ciertos factores de riesgo (glucosa, colesterol, entre otros). “Son equipos que garantizan los resultados por control de calidad interno”, dijo Bulgheroni.

Por otro lado, Fernanda Bulgheroni manifestó que “lo ideal es no adquirir estos equipos de forma definitiva porque, en lo pactado ahora, se puede tener un mantenimiento periódico o lo largo de dos o tres años, que es el tiempo que dura la prestación del servicio”.

Afirmó por último que “se pudo ahorrar hasta un 50% de costos y 22 laboratorios de la Provincia tendrán una importante renovación tecnológica”.

Nueva tecnología





Entre los hospitales que ya recibieron el nuevo equipamiento para el área de Química Clínica se encuentran los de San Patricio del Chañar, Las Lajas y Senillosa. Desde el primer nosocomio destacaron la importancia de contar con equipos de última generación para mejorar el diagnóstico de análisis fundamentales como glucosa, colesterol y calcio en beneficio de toda la comunidad.

Por otra parte, desde el Hospital de Las Lajas comentaron que “esta renovación permite optimizar la precisión y la rapidez en los resultados, fortaleciendo así la calidad de la atención que brindamos a cada habitante para el seguimiento de la salud”.

Mientras que desde el Hospital de Senillosa comentaron que con la incorporación de tecnología “reforzamos las capacidades técnicas para nuestro laboratorio. Además, el equipo profesional recibió la capacitación necesaria para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos y optimizar los análisis de rutina que realizamos a diario”.

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