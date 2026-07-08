Para una mejor atención en el barrio El Chacay de Plottier: Rolando Figueroa recorrió la obra del nuevo centro de salud

La construcción del nuevo centro de salud del barrio El Chacay continúa avanzando y representa una de las obras sanitarias más esperadas por los vecinos de la zona, que durante más de tres décadas reclamaron contar con un espacio de atención médica cercano. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recorrió este martes los trabajos y destacó la inversión provincial destinada al fortalecimiento del sistema público de salud.

Durante la visita, el mandatario remarcó la importancia de que Plottier pueda “sintonizar” con la forma de trabajo del gobierno provincial y sostuvo que resulta necesario coordinar acciones para acompañar el crecimiento de la ciudad. La obra está ubicada en el barrio El Chacay, a unos siete kilómetros del hospital cabecera de Plottier, y apunta a acercar servicios médicos a una zona con una creciente demanda poblacional.

La ministra de Infraestructura Tanya Bertoldi, el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud Martín Regueiro, en la obra del centro de salud del barrio El Chacay de Plottier - Foto: Neuquén Informa

Un centro con ocho consultorios y atención hasta las 20

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que el nuevo edificio tendrá una superficie de 700 metros cuadrados y contará con ocho consultorios, además de un Salón de Usos Múltiples (SUM). La funcionaria destacó que se eligió un sistema constructivo que permitirá reducir los tiempos de ejecución y estimó que la obra podría estar finalizada hacia fin de año.

“Esto lo hicimos porque la demanda es alta, entonces queríamos optimizar el tiempo de construcción”, explicó Bertoldi, quien además remarcó que los trabajos están siendo realizados por una empresa con trabajadores neuquinos.

La construcción está a cargo del Ministerio de Infraestructura, a través de la Secretaría de Obras Públicas, y es ejecutada por la empresa Edificios Comahue SRL, con un presupuesto total de $2.451.926.399.

Dos operarios trabajan en la obra del centro de salud del barrio El Chacay de Plottier - Foto: Neuquén Informa

Qué servicios tendrá el nuevo centro de salud

El ministro de Salud, Martín Regueiro, señaló que el establecimiento permitirá ampliar la capacidad de respuesta sanitaria y descomprimir la atención del hospital de Plottier.

El centro funcionará hasta las 20 y brindará atención integral con especialidades y servicios como:

Medicina general.

Odontología.

Ginecología.

Salud mental.

Trabajo social.

Vacunatorio.

Actividades comunitarias de promoción de la salud.

“Tenemos una población que crece constantemente, por lo tanto, nuestra respuesta debe ir en aumento”, sostuvo Regueiro.

Energía sustentable y autonomía ante cortes eléctricos

Como parte de las políticas provinciales de eficiencia energética, el edificio incorporará un sistema de paneles solares que permitirá garantizar el abastecimiento eléctrico continuo ante eventuales fallas o interrupciones de la red pública.

La incorporación de esta tecnología busca mejorar la autonomía operativa del centro sanitario y asegurar la continuidad de los servicios esenciales.

Una infraestructura pensada para la comunidad del barrio El Chacay

El diseño del edificio estará organizado en tres sectores diferenciados para mejorar la circulación de pacientes y trabajadores. El área pública contará con recepción, entrega de turnos, sala de espera y sanitarios adaptados. En el sector semi restringido funcionarán los consultorios, espacios de salud mental, vacunatorio y el SUM comunitario.

Por último, el área restringida estará destinada al personal sanitario e incluirá oficinas, depósitos, salas de descanso y sectores específicos para el manejo de residuos comunes y patógenos.

La intendenta de Plottier, Malena Resa, destacó que se trata de una obra “muy necesitada y esperada” por los vecinos y valoró el acompañamiento del gobierno provincial.

Con esta infraestructura, la Provincia busca fortalecer el primer nivel de atención sanitaria en una de las ciudades del área metropolitana de Neuquén que mantiene un crecimiento demográfico sostenido.