Cifra récord en salud: Neuquén cierra el 2025 con una inversión de $140.000 millones

Neuquén concretó durante 2025 una de las mayores expansiones de su Sistema Público de Salud en décadas, con inversiones que superaron los $140.000 millones y transformaciones estructurales que alcanzaron desde la alta complejidad hasta los centros de salud más alejados, con la inauguración de casi 11.000 metros cuadrados de obras, una superficie equivalente a casi dos veces el tamaño del Hospital Heller de Neuquén.



El dato más contundente lo revela el propio sistema: más de 505.000 neuquinos -el 71% de la población provincial- utilizan la red pública de salud, un porcentaje que consolida al sector como columna vertebral del sistema sanitario local.



Infraestructura: más de 20.000 metros cuadrados en ejecución

En 2024 se inauguraron 2.215 metros cuadrados de infraestructura sanitaria. Durante 2025, esa cifra se multiplicó por cinco: se habilitaron 10.900 metros cuadrados de nuevas instalaciones, con 21.530 metros cuadrados adicionales en ejecución. En el presupuesto 2025 se asignó a Salud más del 10 por ciento del total de inversiones en obra pública provincial.



La infraestructura edilicia del sistema de salud provincial supera actualmente los 119.000 metros cuadrados, distribuidos en hospitales, centros de salud y puestos sanitarios. Para dimensionar lo inaugurado en 2025: el hospital Castro Rendón cuenta con 18.000 metros cuadrados y el Heller con 6.200 metros cuadrados. Esto significa que este año se habilitaron obras equivalentes a más de la mitad del Castro Rendón o casi dos veces la superficie del Heller.



Obras: tres hospitales y múltiples centros de salud

-Septiembre: El Hospital Dr. Carlos Burdes de Mariano Moreno fue inaugurado el 26 de septiembre, reemplazando un edificio de la década del 60. La obra había quedado sin financiamiento nacional en 2023 y fue retomada con fondos provinciales.



-Octubre: El Hospital de Rincón de los Sauces, con obras paralizadas durante años, fue finalmente inaugurado tras ser retomado y finalizado por la gestión provincial.



-Diciembre: La segunda etapa del Hospital Buta Ranquil registraba un avance del 99,5% en mayo, con inversión de $2.529 millones y su puesta en marcha en los próximos días.



Centros de salud inaugurados

-Villa El Chocón: Primer Centro de Salud de la localidad, inversión de $1.353 millones



-Don Bosco (Neuquén capital): Septiembre 2025, 697 metros cuadrados sobre calle Domene



-Zapala - Barrio CGT: Centro de Salud Independencia en abril, inversión superior a $950 millones, 370 metros cuadrados



-El Cholar: Ampliación y refacción de guardia en mayo, 230 metros cuadrados, $766 millones



-Chos Malal: Cinco consultorios externos inaugurados en agosto (Enfermería, Fonoaudiología y tres polivalentes)



Obras en ejecución

El Centro de Día de Senillosa, con inversión de $1.324 millones y 270 días de ejecución, está destinado a atender problemáticas de adicciones, salud mental y suicidios.



El Servicio de Nefrología del Hospital Castro Rendón está siendo ampliado y refaccionado con un presupuesto de $2.985 millones y plazo de ejecución de 365 días.



Salud mental: expansión del 65% en dispositivos

La red de dispositivos de salud mental pasó de 26 en 2023 a 43 en 2025, un incremento del 65%. Se pusieron en funcionamiento cuatro centros residenciales (dispositivos de inclusión habitacional): dos en la ciudad de Neuquén, uno en Vista Alegre Norte (Centenario) y uno en San Martín de los Andes.



Actualmente funcionan 11 Centros de Día en toda la provincia, incluyendo la próxima inauguración del Centro de Día de Añelo.

Recupero financiero sin precedentes

Una de las claves de esta expansión fue la gestión del recupero financiero. El área pasó de facturar $18 millones mensuales a $1.300 millones mensuales, un crecimiento exponencial que permitió reinvertir recursos directamente en el sistema. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, se facturaron $16.810 millones, de los cuales $8.634 millones fueron reinvertidos en el Sistema de Salud.



La Ley de Emergencia Sanitaria contempló una inversión total de $140 mil millones, destinando $50 mil millones específicamente a insumos críticos. La negociación centralizada permitió obtener descuentos del 15% al 30% en más de 1.400 productos médicos y sanitarios.



Recurso humano: más de 90 profesionales incorporados

Durante 2025, el sistema público incorporó más de 90 profesionales a su planta permanente, una de las expansiones más significativas de los últimos años. En octubre, 70 médicos que terminaron sus residencias fueron sumados al plantel estable. A lo largo del año se crearon cinco cargos de agentes sanitarios para Junín de los Andes; se incorporaron siete profesionales en agosto -cuatro de ellos médicos destinados específicamente al Hospital de Rincón de los Sauces-, y otros siete más en julio.



El hospital de Chos Malal reforzó su área de gestión de pacientes con siete nuevas incorporaciones, mientras que en enero se desdoblaron las subsecretarías de Salud, creándose la de Servicios de Salud -a cargo de Guadalupe Montero- y la de Administración Sanitaria -dirigida por Iris Alejandra Martin.



Equipamiento: tecnología de punta distribuida en toda la provincia

La inversión en equipamiento de alta complejidad alcanzó niveles inéditos. En noviembre se licitaron $1.626 millones para equipamiento de laboratorio y microbiología, que incluyeron sistemas de hemocultivo automatizado para el Hospital Dr. Alberto Herrera de Plottier, equipos de identificación y sensibilidad automatizada para el Hospital Jorge Juan Pose de Zapala, y un sistema de espectrometría de masas MALDI-TOF para el Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón.



El Hospital Heller recibió un mamógrafo, mientras que un tomógrafo valuado en $378 millones llegó en abril. La distribución de mamógrafos alcanzó a todas las regiones sanitarias: Castro Rendón, Heller, Chos Malal, Zapala, Cutral Co-Plaza Huincul, Villa La Angostura y Añelo, con proyecciones de sumar equipos en Rincón de los Sauces y Centenario.



Más equipamiento

Se adquirieron 11 sillones odontológicos distribuidos provincialmente, dos analizadores de electrolitos para Loncopué y Villa El Chocón, un ecógrafo portátil Mindray Z50 valuado en $12,8 millones para Las Ovejas, y equipos de laboratorio para Chos Malal que incluyeron un autoanalizador de química clínica y un analizador de gases arteriales.



El Hospital Heller incorporó cocina industrial, electroestimulador, instrumental para cirugía laparoscópica, más de 40 computadoras actualizadas, monitor fetal, maniquíes para RCP, electrobisturí, torres de laparoscopía y anestesiología, y equipamiento para endoscopía.



En enero se sumó instrumental de craneotomía y canalización pediátrica para el Hospital San Martín, instrumental de laparoscopía por $17,7 millones para el Hospital Heller, equipo de Rayos X de $148,8 millones para el Hospital de Aluminé, y 100 tensiómetros distribuidos en toda la provincia.

Innovación tecnológica

En febrero se instaló la primera antena satelital en una ambulancia de San Martín de los Andes, tecnología que se replicará en cinco ambulancias más distribuidas en Rincón de los Sauces, Cutral Co, Chos Malal y Zapala.



Flota vehicular: inversión histórica en movilidad sanitaria

La renovación de la flota sanitaria representó uno de los hitos más destacados del año. Se incorporaron 110 vehículos nuevos, incluyendo 13 ambulancias clase A con tecnología de punta y 2 ambulancias 4x4. Solo en 2025 se adquirieron 58 unidades, duplicando las compras de los dos años anteriores.



Las entregas se distribuyeron en tres momentos clave:



Enero: Diez ambulancias para Piedra del Águila, Cutral Co/Plaza Huincul, Picún Leufú, Zapala, Mariano Moreno, Loncopué, Caviahue, El Chañar, Añelo y Chos Malal, más seis ambulancias 4x2 tipo furgón clase A para Centenario, San Martín, Senillosa, Plottier, Heller y Castro Rendón.



Agosto: 22 vehículos que incluyeron dos ambulancias 4x2, tres ambulancias 4x4, 10 pickup 4x4 y siete utilitarias Kangoo.



Septiembre: Diez ambulancias más para Bouquet Roldán, Castro Rendón, El Huecú (dos unidades), Bajada del Agrio, Andacollo, Las Ovejas, Tricao Malal, Junín y Las Coloradas. Además, se entregaron 15 ambulancias y dos utilitarios para el SIEN, sumando casillas de comunicaciones y atención odontológica.



Medicamentos e insumos: la Provincia asume compras nacionales



El desfinanciamiento nacional obligó a la provincia a asumir compras que históricamente realizaba Nación. Se invirtieron $4.033 millones en medicamentos críticos como Labetalol, metadona, surfactante, testosterona y anticonceptivos (inyectables, implantes subdérmicos y orales). El 1 de abril se autorizó una licitación por casi $3.000 millones para medicamentos oncológicos destinados al Hospital Castro Rendón.



En programas específicos, se destinaron $225 millones a la primera compra provincial de test de HPV, con una nueva adquisición de $496 millones en curso. El programa de Salud Escolar Móvil recibió $500 millones para 4.000 lentes correctivos.



La inversión en telas y confecciones hospitalarias alcanzó los $478,4 millones, destinados a equipos quirúrgicos y de parto.



Impacto en la población



Los números de atención reflejan el crecimiento del sistema. El Hospital Heller pasó de atender 42.221 usuarios en 2023 a 55.704 en 2024, un incremento del 32%. El Hospital de Añelo registró 23.278 consultas, superando la población total del departamento Añelo (18.166 habitantes), lo que evidencia que atiende también población de zonas aledañas.



Alta complejidad: referente regional



El Hospital Castro Rendón se consolidó como centro de referencia regional al realizar una cirugía fetal pionera para salvar gemelos con Síndrome de Transfusión Feto-Fetal severo, posicionándose en la vanguardia de la medicina de alta complejidad en la Patagonia.



En síntesis, el Sistema Público de Salud de Neuquén cierra 2025 con:



-Más de $140 mil millones invertidos

-Más de 90profesionales incorporados a planta permanente

-110 vehículos nuevos (58 en 2025)

-Tres hospitales inaugurados

-Cinco centros de salud inaugurados

-Equipamiento de alta complejidad en toda la provincia

-Aumento del 65% en dispositivos de salud mental

-Unos 21.530 metros cuadrados de infraestructura en ejecución

-Recupero financiero que pasó de $18 millones a $1.300 millones mensuales

-Un 71 por ciento de la población (505 mil personas) atendida por el sistema público.



Una transformación que, según el ministro de Salud, Martín Regueiro, representa la mayor expansión del sistema sanitario neuquino en décadas y posiciona a la Provincia como referente en gestión sanitaria pública en la región.



