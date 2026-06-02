La provincia del Neuquén lleva a cabo un procedimiento para medir la calidad de agua que tienen lagos, embalses y arroyos distribuidos por todo el territorio.

En este sentido la Subsecretaría de Recursos Hídricos, a través del área de Calidad dependiente de la dirección provincial de Evaluación y Fiscalización Hídrica, llevó a cabo un nuevo monitoreo de la calidad del agua en los lagos Aluminé y Moquehue.

Durante las tareas se efectuaron mediciones de parámetros fisicoquímicos, nutrientes y variables microbiológicas en puntos estratégicos seleccionados para evaluar las condiciones naturales de ambos cuerpos de agua, generando información de base, así como en sectores específicos definidos en función de los distintos usos registrados en sus márgenes.

Asimismo, se realizó una nueva campaña de monitoreo de la calidad del agua en los embalses Los Barreales y Mari Menuco, y se avanzó con las actividades previstas en el Programa de Monitoreo del arroyo Durán y sus tributarios.

En paralelo, continúa el muestreo de los sitios correspondientes al Programa de Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales de la Provincia, con el objetivo de fortalecer el seguimiento permanente de los cuerpos de agua y contar con información actualizada para la gestión y protección de los recursos hídricos neuquinos.

