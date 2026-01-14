Villa Pehuenia Moquehue vive días especiales. En el corazón del verano y con una ocupación turística que ronda entre el 80 y el 95%, la localidad cordillerana celebra su 37° aniversario con una nutrida agenda de actividades recreativas, deportivas, culturales y ambientales, en el marco de la Fiesta Provincial del Lago y las Araucarias.

El intendente Arturo De Gregorio, en diálogo con el programa Verano de Primera por AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, remarcó el valor simbólico de esta fecha, no solo desde su rol institucional sino también desde lo personal: su padre fue quien estuvo al frente de la Comisión de Fomento en los inicios del pueblo.

“Es un orgullo muy grande. Mi papá fue el fundador en aquellos tiempos y para mí es un desafío seguir sus pasos y dejar bien alto el apellido”, expresó.

Criado en la localidad, De Gregorio conoce cada rincón del lugar. “Pasé todos mis veranos acá, solo me iba en invierno a estudiar a Zapala. Conozco muy bien Villa Pehuenia Moquehue y sé lo que representa para quienes viven y para quienes nos visitan”, señaló.

Aniversario con compromiso ambiental

Las actividades comenzaron el viernes 16 de enero a las 9 de la mañana con una Acción Ambiental Comunitaria, centrada en el raleo y erradicación del pino exótico en sectores del casco céntrico y los cortados de la ruta. La iniciativa, impulsada por el municipio, busca preservar el bosque nativo y reducir riesgos ante la emergencia ígnea.

“Es una especie exótica que avanza muy rápido y nos cambia el paisaje. Queremos proteger la imagen natural de Villa Pehuenia Moquehue y cuidar el bosque”, explicó el intendente.

El operativo cuenta con personal municipal capacitado, motosierras y camiones, mientras que los vecinos pueden colaborar juntando ramas y residuos forestales, que luego serán chipeados para reducir volumen y riesgo.

Juegos, deportes y lago para toda la familia

Desde el viernes por la tarde y durante todo el fin de semana, la celebración se traslada a las playas y al Muelle Turístico y Paseo Recreativo, con actividades gratuitas para chicos y grandes. Con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la Provincia, habrá vóley, juegos recreativos, metegoles gigantes, peloteros, música y propuestas al aire libre.

Además, se suma la escuelita de náutica, una propuesta que crece año a año e incluye kayak, rafting y stand up paddle. “Tenemos el lago Aluminé y el lago Moquehue. Queremos que los chicos aprendan a disfrutarlos, pero también a respetarlos y cuidarlos”, remarcó De Gregorio.

Domingo de velas y cierre festivo

El domingo 18, entre las 10 y las 13, se ofrecerán paseos a vela gratuitos con la colaboración del Club Pellegrini. Desde las 16, la fiesta tendrá su cierre con más deportes en modo verano, inflables, música en vivo y premios para toda la familia.

Un destino elegido y cuidado

El intendente destacó el buen comportamiento del turismo y el trabajo preventivo que se realiza ante el riesgo de incendios. La localidad cuenta con patrullas ambientales y equipos de Defensa Civil que recorren playas, ríos y zonas boscosas durante todo el día.

“Estamos en medio del bosque y lo tenemos que cuidar. Los vecinos están muy comprometidos: ante cualquier humo o situación extraña, avisan de inmediato”, aseguró.

Con paisajes únicos, servicios consolidados y una comunidad comprometida con el ambiente, Villa Pehuenia Moquehue celebra sus 37 años reafirmando su identidad y consolidándose como uno de los destinos más elegidos del verano neuquino.

Mirá la entrevista al intendente de Villa Pehuenia-Moquehue, Arturo De Gregorio: