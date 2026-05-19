El Gobierno de Neuquén pide precauciones a la población por la decisión de incrementar en 300 metros cúbicos por segundo de forma intencional el caudal de agua del Río Limay, procedimiento que estará vigente por los próximos días.

El titular de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, Rubén Etcheverry explicó en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que “hay una advertencia a toda la gente que está en zonas ribereñas, tiene animales o debe cruzar el río, hablamos de 970 metros cúbicos por segundo que corren en el Río Limay”.

En ese sentido manifestó que esto “tiene que ver con los procedimientos establecidos en los contratos de concesión de las represas hidroeléctricas” en relación además al permiso que pide Cammesa por la falta de energía.

“La autoridades de cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro acceden porque está dentro de los límites. Frente a los bajos caudales que se recibieron esto se va a notar, y por eso por temas de alerta se avisa. Hoy estamos dentro de los márgenes de maniobra habituales con respecto al recurso hídrico”, sostuvo el funcionario provincial.

Por otro lado, Etcheverry se mostró preocupado ante la sequía en general en la Provincia por la escasez de lluvias.

“Estamos atravesando momentos complejos en general. Hoy todos los embalses están bajos y esperamos las lluvias de invierno para incrementar los caudales. Faltó agua y nieve el año pasado y eso generó complicaciones, esperemos que haya una recuperación”, comentó.

La entrevista completa