Neuquén busca meterse de lleno en uno de los mercados que más movimiento económico genera en las ciudades: el turismo de reuniones. Congresos, convenciones, ferias empresariales, eventos deportivos y encuentros corporativos aparecen en el radar de una nueva iniciativa que intentará posicionar a la provincia como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

Con ese objetivo, el próximo miércoles 3 de junio se realizará el lanzamiento oficial del Bureau Neuquén, un espacio que reunirá al sector público y privado para potenciar la llegada de eventos de gran escala.

La presentación será a las 11:30 en el hotel El Cortijo, ubicado sobre Mitre 526, y contará con la presencia de autoridades, empresarios, referentes turísticos y representantes de distintas instituciones vinculadas a la actividad.

Una estructura pensada para captar grandes encuentros

El Bureau Neuquén funcionará como una articulación entre hoteles, locales gastronómicos, organizadores de eventos y distintos prestadores turísticos para ofrecer respuestas rápidas y coordinadas a empresas e instituciones que busquen realizar actividades en la provincia.

La idea es simplificar la organización de congresos y convenciones, centralizando contactos, propuestas y servicios en una misma estructura.

El presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica, Joaquín García González, explicó en el programa "La Mañana es de la Primera" de la AM550 que este tipo de entidades son cada vez más buscadas por empresas que organizan encuentros en distintos puntos del país.

“Cada vez que quiere venir una empresa a organizar un evento a un destino trata de buscar la figura de Bureau”, señaló.

El momento que busca aprovechar Neuquén

La proyección que ganó la provincia en los últimos años aparece como uno de los principales argumentos para impulsar la iniciativa. El crecimiento económico, el movimiento empresarial y el interés que genera Vaca Muerta colocaron a Neuquén dentro de un circuito cada vez más observado por compañías y organizadores.

Desde el sector sostienen que la llegada de eventos no solo impacta en hoteles y restaurantes, sino también en transporte, comercios, excursiones y servicios vinculados al turismo.

“Hoy tenemos la posibilidad de estar en auge a nivel país, en parte del mundo se habla de Vaca Muerta, hay que aprovechar esa oportunidad estratégica”, afirmó García González.

Hotelería, gastronomía y empresas, en una misma mesa

Actualmente el Bureau trabaja junto a distintos actores vinculados al turismo y la organización de eventos. Participan hoteles, espacios gastronómicos, bodegas y empresas dedicadas al desarrollo de encuentros corporativos y sociales.

Según explicó García González, el objetivo es brindar respaldo y previsibilidad a quienes eligen un destino para desarrollar actividades de gran convocatoria.

“Cuando viene una empresa busca este tipo de figuras porque le da seguridad y respaldo”, indicó.

El lanzamiento oficial

La actividad será abierta a medios de comunicación, empresarios y representantes institucionales.

El evento se realizará el miércoles 3 de junio a las 11:30 en el hotel El Cortijo de Neuquén capital. Allí se presentarán formalmente los objetivos y la estrategia con la que el Bureau buscará posicionar a la provincia dentro del circuito nacional de turismo de reuniones.