El gobierno de la provincia del Neuquén lanzará en mayo nuevas líneas de créditos hipotecarios destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, con condiciones accesibles y financiamiento de hasta el 100% de la obra.

La iniciativa se implementa a través del Ministerio de Infraestructura y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), en el marco del programa provincial Neuquén Habita. La propuesta contempla dos líneas de financiamiento: una para la construcción de viviendas nuevas y otra destinada a ampliación o refacción de hogares existentes.

Créditos para construir, ampliar o refaccionar

En el caso de la línea destinada a construcción, se podrán solicitar créditos de hasta 150 millones de pesos, mientras que para ampliación o refacción el monto máximo será de 75 millones de pesos. En ambos casos, el financiamiento cubrirá el 100% de la obra, lo que representa una herramienta clave para acompañar a las familias en el acceso y mejora de su vivienda.

Otro punto central del programa es que la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar. Además, se permitirá la suma de ingresos con la pareja, siempre que se acredite el vínculo mediante unión convivencial o matrimonio.

Política habitacional y recursos provinciales

Desde el gobierno provincial destacaron que estas líneas de crédito forman parte de una política pública integral orientada a dar respuesta a una demanda habitacional histórica, promoviendo el arraigo, el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda propia.

El programa será financiado íntegramente con recursos del Estado provincial, lo que reafirma la decisión de avanzar con soluciones habitacionales diseñadas a partir de herramientas propias y adaptadas a la realidad económica local.

Requisitos e inscripción

Los requisitos para acceder al crédito incluyen: tener entre 18 y 65 años, estar inscripto en el Registro Único Provincial de Vivienda (Ru.Pro.Vi), no figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos ni en el de Violencia Familiar y de Género, y destinar el crédito a vivienda única y de ocupación permanente.

Además, la titularidad del inmueble debe estar a nombre del solicitante, y no se deben registrar deudas en situación irregular en entidades financieras.

Quienes deseen acceder ya pueden inscribirse en el Ru.Pro.Vi a través de https://ruprovi.viviendaneuquen.gov.ar/web/

. También está disponible un simulador de crédito en https://oficinavirtual.viviendaneuquen.gov.ar/web/site/simulador-credito

para calcular las condiciones del préstamo.