La obra de la avenida Crouzeilles ingresó en su tramo final con más del 90% de avance y un horizonte concreto: en menos de 30 días estará finalizada e inaugurada. Se trata de una de las intervenciones viales y pluviales más relevantes que se ejecutan en la ciudad de Neuquén, con impacto directo en la conectividad y el desarrollo urbano.

Recta final con fecha cercana

Los trabajos avanzan a ritmo sostenido en distintos frentes, especialmente en el sector comprendido entre Laprida y El Trébol, donde se ejecutan tareas de pavimentación mientras, en paralelo, se despliega el sistema pluvial subterráneo.

El intendente Mariano Gaido remarcó el carácter estratégico de la obra y su pronta finalización: “Y la estamos haciendo juntos, con el gobernador. Es una obra en conjunto que habla del trabajo en equipo, que habla de lo que no sucede en el resto del país y que está sucediendo en Neuquén a nivel provincial y municipal. La estamos haciendo con fondos propios a partir de la excelente administración de la provincia y de la ciudad”.

En la misma línea, el gobernador Rolando Figueroa subrayó el modelo de inversión pública: “Neuquén se ha transformado claramente en la ciudad que más invierte en obra y en la ciudad más importante de la Patagonia. Creemos que es el ejemplo del crecimiento de la mano del no endeudarse, el crecimiento con planificación y el crecimiento que le hace bien a los ciudadanos".

Una obra clave para la conectividad

La avenida Crouzeilles no es solo una traza vial: es una infraestructura integral que combina 3 kilómetros de avenida con 3.000 metros de canal pluvial, diseñada para ordenar el tránsito y resolver problemas históricos de escurrimiento.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que “Crouzeilles se convierte en un nuevo acceso a la ciudad. Esta obra no solo descomprime el tránsito, sino que fortalece la conectividad con la Ruta Provincial 67 y con las localidades vecinas, integrando a Neuquén en una lógica de movilidad más ágil y eficiente”.

La traza conecta puntos estratégicos como Río Colorado, Punta Indio, Bajada de Maida, Plottier y la Autovía Norte, consolidando un corredor clave vinculado al crecimiento de Vaca Muerta.

Reducir anegamientos

Además del impacto vial, la obra incorpora una solución estructural para el manejo del agua. Gaido detalló que se trata de “una obra pluvial con un canal que está resolviendo no solamente la canalización, sino el escurrimiento cuando llegan las aguas de todo lo que es la cuenca de Plottier y el norte de la ciudad”.

Este sistema permitirá reducir anegamientos y ordenar el flujo hídrico en una zona históricamente afectada, al tiempo que habilita una nueva avenida paralela a Necochea, pensada para mejorar la circulación en el oeste capitalino.

Inversión y proyección de ciudad

Con una inversión que supera los 15.000 millones de pesos, Crouzeilles se inscribe dentro de un esquema de expansión urbana sostenida. Desde Necochea hasta El Trébol, la obra ya presenta tramos finalizados, con doble carril por mano y un ancho de 12 metros.

Más allá de sus dimensiones, el proyecto apunta a consolidar un nuevo modelo de ciudad, con mejor conectividad, integración territorial y planificación a largo plazo. En ese camino, la avenida se perfila como una pieza clave para avanzar hacia una movilidad más eficiente y una ciudad que continúa creciendo.